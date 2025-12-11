El Caganer es «perd» a Sant Fruitós: un joc de pistes farà córrer famílies entre elfs i dimonis

Sant Fruitós de Bages acollirà el diumenge 14 de desembre el Joc de pistes del Caganer, una proposta familiar que convertirà el centre del municipi en un recorregut d'endevinalles, proves cooperatives i personatges fantàstics. Les famílies hauran de trobar el Caganer, presumptament perdut prop del Mercat de Nadal, en una activitat organitzada pel servei socioeducatiu Cal Clic i amb el suport del Servei Comunitari de l'IES Gerbert d'Aurillac i el Nexe Jove.
Un Caganer desaparegut i un repte per resoldre en família
La història que articula l'activitat és tan simple com divertida: el Caganer ha desaparegut i cal localitzar-lo per tornar-lo al pessebre. Per aconseguir-ho, els participants hauran de seguir pistes pudents i superar un seguit de proves que plantejaran els elfs i les elfes trapelles. El recorregut, pensat per ser cooperatiu i participatiu, busca oferir una experiència nadalenca diferent a les famílies.
Elfs, entremaliadures i un parell de dimonis
El Joc de pistes no estarà exempt d'obstacles. La dimònia Forkillona i el dimoni Kullerot faran la guitza als equips, convertint l'activitat en una aventura plena d'humor i petites travetes que afegiran emoció a la recerca. Només si les famílies superen totes les fases podran descobrir l'amagatall del Caganer i retornar-lo al pessebre. Un cop completada la missió, els participants rebran una petita recompensa.
Horari, ubicació i inscripcions prèvies
L'activitat començarà a les 6 de la tarda al costat dels lavabos del Cobert de la Màquina de Batre i tindrà una durada aproximada d'una hora. Està pensada per a famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys.
La participació és gratuïta, però cal inscriure's prèviament per equips a través del formulari en línia habilitat per l'organització.
Una proposta comunitària amb segell local
El Joc de pistes del Caganer és una iniciativa del servei socioeducatiu Cal Clic, que impulsa activitats educatives i de cohesió social al municipi. La proposta compta amb la col·laboració del programa de Servei Comunitari de l'IES Gerbert d'Aurillac i del Nexe Jove, reforçant el component comunitari i intergeneracional que caracteritza aquesta activitat nadalenca.