Sant Fruitós Comerç Actiu impulsa un desembre ple d'activitats nadalenques al municipi

L'associació Sant Fruitós Comerç Actiu ha preparat un programa ampli d'activitats per dinamitzar el comerç local durant el desembre i gener, amb propostes familiars, tallers al Mercat de Nadal, la visita del Pare Nadal i una panera solidària destinada a La Marató.
A la recerca del Tió, una aventura familiar pels comerços
Del 12 al 31 de gener, els comerços de Sant Fruitós proposen l'activitat A la recerca del Tió, una iniciativa pensada per a totes les edats que convida a descobrir tions amagats dins de botigues i aparadors identificats amb el distintiu oficial de la proposta.
Les persones que facin compres als establiments adherits rebran una pista i un cromo per completar un àlbum específic. Un cop enllestit, podran participar en un sorteig amb diversos premis, entre els quals hi ha abonaments per a les piscines municipals i un cap de setmana en un parc d'atraccions. El sorteig se celebrarà el 7 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, al Nexe - Espai de Cultura.
Activitats al Mercat de Nadal
El Mercat de Nadal també concentrarà un bon nombre d'activitats destinades a implicar famílies i infants:
- Escape Room de Nadal: dissabte 20 de desembre, de 10.30 a 13 h, adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys.
- Taller de pintacaganers: diumenge 21 de desembre, de 10 a 12 h.
- Caga Tió: dissabte 13 de desembre, de 12 a 13 h, i diumenge 21 de desembre, de 18 a 19 h.
Per participar-hi, cal inscriure's prèviament a l'estand de l'Ajuntament situat al Cobert de la Màquina de Batre durant els dies del Mercat de Nadal.
A més, els dissabtes 13 i 20 de desembre, el Pare Nadal recorrerà els comerços locals per saludar les famílies.
Panera solidària a benefici de La Marató
Sant Fruitós Comerç Actiu ha organitzat també una panera solidària elaborada amb obsequis cedits pels comerços associats. La recaptació es destinarà íntegrament a La Marató. El premi coincidirà amb les tres últimes xifres del número guanyador de la Grossa de Cap d'Any.
Col·laboració municipal
Totes les activitats formen part del programa impulsat per l'associació Sant Fruitós Comerç Actiu, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.