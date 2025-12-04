El Consell de Cultura de Sant Fruitós impulsa nous projectes i presenta el Pla Municipal de Lectura

Sant Fruitós de Bages ha celebrat una nova sessió del Consell Municipal de Cultura, un espai de participació que reuneix Ajuntament i entitats per abordar projectes, reptes i noves iniciatives. La trobada va servir per presentar el Pla Municipal de Lectura i informar sobre novetats en patrimoni i equipaments culturals.
Participació activa del teixit cultural del municipi
La passada setmana va tenir lloc una nova sessió del Consell Municipal de Cultura de Sant Fruitós de Bages, l'òrgan que promou la col·laboració entre el consistori i les entitats culturals. Representants de diverses associacions del poble van compartir inquietuds, idees i propostes per continuar enriquint l'activitat cultural del municipi.
El regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero, la tècnica de Cultura i la directora de la Biblioteca van exposar les principals línies de treball i els projectes que l'Ajuntament està desenvolupant en l'àmbit cultural.
El Pla Municipal de Lectura, projecte central de la trobada
Un dels punts més destacats de la sessió va ser la presentació del Pla Municipal de Lectura, una eina transversal que vol reforçar l'hàbit lector entre la ciutadania i potenciar el paper de la lectura en l'àmbit educatiu, familiar i comunitari.
A més, es va informar sobre les sortides mensuals de descoberta del patrimoni, una iniciativa que ha tingut una gran acollida entre la població. També es va anunciar la compra de l'ermita de Sant Sebastià, un pas important per preservar i posar en valor el patrimoni local.
Projectes en marxa i novetats culturals
La sessió també va servir per actualitzar diversos projectes: la presentació dels nous capgrossos de l'esbart Som Riu d'Or, la instal·lació d'una nova tarima al Teatre Casal Cultural i altres actuacions vinculades a la dinamització cultural del municipi.
Finalment, es va avançar que l'any 2026 serà declarat l'Any Pere Clapera, coincidint amb el 120è aniversari del naixement del pintor santfruitosenc, una commemoració que significarà un nou impuls a la difusió del patrimoni artístic local.