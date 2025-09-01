El Covisa Manresa continua sumant minuts de pretemporada amb bons resultats

El Covisa Manresa ha completat aquest cap de setmana dos nous compromisos de pretemporada amb un balanç molt positiu. L'equip de Antonio Mesa, que afronta un nou curs a Segona Divisió B, va imposar-se dissabte en un triangular disputat al Pujolet i diumenge va repetir victòria a la pista del FS Solsona. Amb aquests resultats, el conjunt manresà manté la seva línia ascendent i encararà els últims amistosos amb bones sensacions abans de l'estrena oficial del curs, el 13 de setembre davant el Futsal Ibi al Pujolet.
Superioritat al triangular del Pujolet
Dissabte, el Covisa Manresa va mostrar la seva millor versió en el triangular organitzat al pavelló del Pujolet, amb tres partits de 20 minuts. Els locals es van imposar amb claredat al Cerezo Lleida (7-2) i al FS Sant Joan Despí (5-1), en dos duels on l'efectivitat de cara a porteria va ser clau. L'alt volum de llançaments i els nombrosos dobles penals transformats van decantar els enfrontaments a favor dels manresans.
El Lleida, tot i competir amb ordre, no va poder frenar l'encert ofensiu dels de Mesa. Per la seva banda, els de Sant Joan Despí van aguantar fins als minuts finals, quan el Manresa va acabar segellant una golejada.
Triomf treballat a Solsona
Diumenge, el Covisa va visitar la pista del FS Solsona i es va imposar per 2-5 en un partit amb dues parts molt diferenciades. A la primera, els locals van mostrar una gran intensitat i van arribar a capgirar el marcador (2-1), després que Aarón obrís la llauna per als manresans. Muji, exjugador solsoní, va empatar abans del descans (2-2).
A la represa, tot i l'acumulació de càrrega física d'aquests dies, el Manresa va saber reaccionar i va sentenciar amb tres gols més, obra d'Abdel, Aleix Pérez i Mellado, que van donar forma al definitiu 2-5.
Calendari d'amistosos i inici de lliga
El Covisa Manresa encara té dos partits més de preparació abans del debut oficial:
- Dissabte 6 de setembre: CFS Salou - Covisa Manresa (Pavelló Milà de Salou)
- Diumenge 7 de setembre: Sala 5 Martorell - Covisa Manresa (Pavelló de Monistrol de Montserrat)
La competició oficial començarà el dissabte 13 de setembre al Pujolet, amb la visita del Futsal Ibi en la primera jornada de la Segona Divisió B.