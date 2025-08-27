El Covisa Manresa planta cara al campió d'Espanya en el Trofeu Les Codines

El Pavelló Municipal del Pujolet ha estat l'escenari aquest dimarts de la 46a edició del Trofeu Les Codines, que ha servit també com a partit de presentació del Covisa Manresa davant la seva afició. El conjunt manresà ha caigut per 4-7 davant el Servigroup Peníscola, vigent campió de la Copa d'Espanya i equip de Primera Divisió, però ha ofert una segona part de molt bon nivell.
Un inici complicat però amb reacció
El duel s'ha encarat aviat a favor dels castellonencs, que al descans ja dominaven per un clar 0-4, mostrant el potencial ofensiu i la solidesa pròpia d'un conjunt dues categories per sobre. Tot i això, l'equip dirigit per Antonio Mesa ha sabut reaccionar a la represa i ha signat un segon temps molt més competitiu, arribant a marcar quatre gols i posant en dificultats el Peníscola en diferents fases del joc.
Bones sensacions per al nou projecte
Més enllà del resultat, el Covisa Manresa ha aprofitat el partit per mostrar les novetats d'una plantilla renovada amb vuit incorporacions. Davant un rival de màxima exigència, els manresans han demostrat actitud, capacitat de reacció i connexió amb la grada, que ha reconegut l'esforç i la qualitat de la segona part.
Un torneig amb història
El Trofeu Les Codines, creat el 1979 coincidint amb la fundació del club, és un clàssic de la pretemporada manresana i enguany ha celebrat la seva 46a edició ininterrompuda. Per aquest torneig han passat equips històrics de la màxima categoria, i el Peníscola hi ha tornat a participar després de la seva última aparició l'any 2021.
Amb aquest primer test de nivell, el Covisa Manresa inicia una pretemporada marcada per la càrrega física i amb l'objectiu d'arribar en òptimes condicions al debut oficial.