Marcis Steinbergs ja es pot incorporar al Baxi Manresa

Marcis Steinbergs ha estat un dels jugadors del Baxi Manresa que aquest estiu ha participat en competició internacional. El letó és qui més ha allargat la seva presència amb la seva selecció atès que l'Eurobasket és el torneig que va començar més tard. Com a conseqüència també serà el darrer en incorporar-se als entrenaments que dirigeix Diego Ocampo. Però aquesta absència ha arribat al seu final després de la derrota de Letònia contra els seus veïns lituans als vuitens de final del campionat d'Europa de seleccions (88-79). Va ser un partit dominat clarament per Lituània en què Steinbergs no va jugar ni un segon.\r\n\r\nL'ala-pivot del Baxi Manresa tanca l'Eurobasket ha participat en tres dels sis partits que Letònia ha jugat en una competició en què era un dels països amfitrions. Contra Turquia i Portugal, la seva presència en pista va ser testimonial. En canvi, contra la Txèquia de Diego Ocampo, en duel intranscendent, el seu seleccionar el va utilitzar durant disset minuts en què va anotar 6 punts.\r\n