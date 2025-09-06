El CE Manresa comença la lliga ensopegant contra el Mollerussa en un estrany final (2-2)

El CE Manresa ha començat la lliga de Tercera RFEF amb una ensopegada a casa. Els de Sergi Trullàs guanyaven per 2-0 davant el Mollerussa, però un final marcat per l'expulsió del porter Pulido i un penal al minut 97 ha condemnat l'equip manresà a cedir un empat inesperat (2-2).
Primera part igualada
Els primers 45 minuts han estat equilibrats, amb ocasions a les dues porteries. Olmedo ha disposat d'una oportunitat claríssima als dos minuts de joc, però s'ha arribat al descans amb 0-0 al marcador.
El Congost vibra amb dos gols seguits
Només començar la represa, el Manresa ha agafat avantatge. Al minut 52, Bamta Bande ha inaugurat el marcador amb una rematada precisa. Nou minuts més tard, Joel Montero ha fet el segon amb un cop de cap a la sortida d'un córner, situant un esperançador 2-0.
El Mollerussa retalla i manté la pressió
El conjunt visitant ha reaccionat ràpid amb un gol d'Óscar que ha posat el 2-1 i ha mantingut el partit obert. A partir d'aquí, el Manresa ha intentat controlar la situació, però el tram final s'ha complicat més del previst.
Un desenllaç cruel al temps afegit
Al minut 90, el porter Pulido ha estat expulsat i, amb els canvis esgotats, Moha Ezzarfani ha hagut d'ocupar la porteria. En una acció de pressió, aquest improvisat porter ha comès penal sobre un davanter rival i també ha estat expulsat. Lamin ha transformat la pena màxima al minut 97 amb Ayoub a la porteria i ha establert el 2-2 definitiu.
Mal regust per començar la lliga
El CE Manresa, que tenia el partit molt ben encarrilat amb dos gols d'avantatge, veu com se li escapen dos punts en una recta final plena de mala sort. L'equip de Sergi Trullàs haurà de refer-se d'aquest cop i buscar la primera victòria a la pròxima jornada.