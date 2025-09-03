03 de setembre de 2025

El CE Manresa fa oficial el fitxatge de Marc de Pedro, que ja ha jugat en pretemporada

El migcampista ofensiu de 18 anys arriba del Burgos CF i s'estrena a la Tercera RFEF

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 16:54

El CE Manresa ha confirmat el fitxatge del migcampista ofensiu Marc de Pedro, nascut el 2006 i procedent del Burgos CF. Tot i que el club n'ha fet l'anunci oficial aquest dimecres, el jugador ja ha jugat amb l'equip en dos compromissos de pretemporada: contra el Sabadell B i contra el San Mauro.

Fitxatge oficialitzat al mig del camp

Marc de Pedro s'incorpora al CE Manresa amb un contracte de dues temporades per reforçar la zona ofensiva del mig del camp. El club ha destacat la seva joventut i projecció a través de les xarxes socials, on s'ha donat la benvinguda al jugador.

Debut avançat a la Festa Major

Abans de l'anunci oficial, de Pedro ja va vestir la samarreta manresana al camp del Sabadell B i en el duel amistós de Festa Major contra el San Mauro, disputat dissabte passat. El partit va servir de carta de presentació per al jove futbolista davant l'afició del Nou Congost.

Trajectòria i projecció

Procedent del Burgos CF, el migcampista va disputar la passada temporada a la Divisió d'Honor Juvenil, on va firmar cinc gols. El club espera que aquesta capacitat ofensiva es tradueixi en un reforç clau per a l'equip a la Tercera RFEF.

Estrena a la lliga contra el Mollerussa

Després d'aquest primer contacte en amistós, el debut oficial de Marc de Pedro en competició arribarà aquest dissabte en l'estrena de la lliga de Tercera RFEF davant el Mollerussa. El CE Manresa confia que el jugador pugui aportar frescor i energia a una plantilla que afronta una temporada exigent.

