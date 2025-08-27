El CE Manresa guanya al Sabadell B i signa la cinquena victòria de la pretemporada

El CE Manresa ha sumat aquest dimecres al Complex Olímpia de Sabadell la seva cinquena victòria de la pretemporada en vuit partits disputats. Els manresans s'han imposat per 1-2 al camp del Sabadell B, de la Lliga Elit, en un duel que ha servit per reforçar sensacions abans de l'últim amistós de preparació. El balanç provisional de l'equip és de cinc victòries, dos empats i una derrota, amb 24 gols a favor.
Victòria treballada al Complex Olímpia
El matx ha començat amb domini del Manresa, que ha disposat de dues ocasions clares abans de trencar l'equilibri. Al minut 44, Joel Montero ha obert el marcador amb l'1-0. Ja a la segona part, Moha Ezzarfani ha ampliat distàncies amb un gran xut creuat des de la frontal (0-2), al minut 71.
Poc després, el Sabadell B ha retallat diferències gràcies a un gol de Bouha al minut 75 (1-2), però els de Sergi Trullàs han sabut mantenir l'avantatge fins al xiulet final.
Última prova abans de l'estrena oficial
El proper repte del CE Manresa serà el partit de Festa Major, aquest divendres 29 d'agost (19 h) al Congost davant el San Mauro, que posarà punt final a la pretemporada 2025-26.
La competició oficial començarà el dissabte 6 de setembre (19 h), també al Congost, amb l'enfrontament contra el Mollerussa en la primera jornada de la Tercera RFEF.