L'Eurocup ha publicat aquest dijous les dates i horaris definitius de la competició europea. El Baxi Manresa debutarà el proper 1 d'octubre a la pista del Cedevita Ljuliana eslovè a 2/4 de 7 de la tarda. Per a veure el primer partit a casa, només caldrà esperar una setmana. L'Slask Wroclaw polonès visitarà el Nou Congost el dia 8 d'octubre a partir de 2/4 de 9 del vespre. Aquest serà l'horari habitual dels partits que l'equip bagenc jugui com a local. En canvi, els duels com a visitant tindran diversos horaris compresos entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre.

La primera fase de l'Eurocup comprèn una lliga amb deu equips que juguen tots contra tots a doble volta. Els dos primers passen als quarts de final directament, del tercer al sisè juguen una eliminatòria a partit únic a la pista del millor classificat i la resta queden eliminats. A partir dels quarts de final, les eliminatòries són play-off al millor de tres partits.