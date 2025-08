Bronze i rècord per a Marina Guerrero al Campionat d'Espanya absolut

Marina Guerrero ha estat la gran protagonista bagenca de la segona jornada del Campionat d'Espanya absolut d'atletisme, disputat aquest dissabte a Tarragona. L'atleta de l'Avinent Manresa s'ha penjat el bronze als 3.000 metres obstacles i ha establert un nou rècord absolut de Manresa. Fins a quatre atletes del club han competit en aquesta jornada, amb presència destacada també en perxa, llargada i martell.

Podi i millor marca manresana per a Guerrero

Amb un temps de 10'06"21, Marina Guerrero ha fet una cursa molt sòlida que li ha valgut la medalla de bronze a la final estatal de 3.000 metres obstacles. A més del podi, el registre representa un nou rècord absolut de la ciutat de Manresa en aquesta disciplina, millorant la marca anterior en una centèssima i consolidant el seu bon moment de forma.

Participació destacada d'altres atletes de l'Avinent

Martí Serra ha completat la seva actuació en salt amb perxa amb una novena posició i un millor intent de 5,05 metres. Jan Díaz, en categoria sub23, ha estat onzè en salt de llargada amb un intent de 7,33 metres, i Mar Santanach ha assolit la tretzena posició en martell, amb un millor llançament de 49,48 metres.

Balanç de la primera jornada

A la jornada de divendres, Mònica Clemente (València CA) es va proclamar campiona d'Espanya en salt amb perxa amb una marca de 4,25 metres, set anys després del seu darrer títol. Ericka Maseras (Avinent Manresa) va fer millor marca personal als 100 metres llisos amb un temps d'11"42, tant a semifinals com a la final, on va ser sisena. I la jove Marta Escalera va batre el seu registre personal als 400 tanques (1'00"66), tot i no accedir a la final. En aquesta mateixa disciplina, Meritxell Tarragó tampoc no ha superat la seva eliminatòria amb un temps d'1'03"19.

El campionat es tanca diumenge

La competició estatal absoluta clourà aquest diumenge amb la tercera i última jornada, que posarà punt final a un cap de setmana d'alt nivell atlètic a Tarragona i amb bona representació bagenca.