La nedadora manresana Txell Ferré va acabar la seva participació als Campionats del Món de natació artística que se celebren a Singapur amb tres medalles de bronze a les proves de rutina tècnica, rutina lliure i acrobàcies per equips. Un cop acabada la competició ha valorat les seves sensacions a través de dos vídeos que la Reial Federació Espanyola de Natació ha enviat a NacióManresa. A preguntes de la nedadora andalusa Marina García Polo -en un molt digne català- la bagenca creu que bona part de l'èxit es deu a la bona química entre totes les components de l'equip. "Penso que aquest equip és especial per tota la sintonia que hi ha entre l'equip i l'staff. Cadascú és únic sense ser jutjat. Això és màgic i fa que aquest equip creixi i es noti dins l'aigua”, ha valorat la manresana.

Ferré també ha trobat molt positiu el fet que la piscina on es van celebrar els Mundials estigués molt plena tots els dies de competició. La gran afluència de públic va fer que les nedadores es sentissin "molt recolzades. No només per la que era aquí sinó també per la que era a casa. Semblava que la grada queia i ho hem gaudit molt”.