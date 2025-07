El lladre de l'organista no s'atura: detingut per cinc robatoris en cotxes i una estafa durant la darrera setmana

L'home que va ser detingut a mitjans de juny per robar les eines de l'afinador de l'orgue de la Seu de l'interior del seu cotxe, no s'atura. En la darrera setmana, el 23 de juliol fins aquesta matinada del 29 ha estat detingut tres vegades més com a sospitós de cinc robatoris amb força a l'interior de vehicles i, en aquesta ocasió també per estafa a l'haver usat una tarjeta de crèdit de dins d'un dels vehicles per fer una compra.

Quan va ser detingut per les eines de l'organista, acumulava catorze detencions per vint-i-dos delictes durant el 2025, setze dels quals eren robatoris en interiors de vehicles... tots ells a la baixada de la Seu. El passat 21 de juliol va ser detingut acusat de cometre'n un més, també a la baixada de la Seu.

En aquesta ocasió ha canviat de zona, tot i que continua treballant al Centre Històric. Els robatoris del 23 i 24 de juliol van ser comesos en dos vehicles al carrer Montserrat. Agents de la Policia Local de Manresa se'l van trobar a les 7 del matí, i davant els dubtes que va mostrar en veure'ls, van escorcollar-lo i van trobar-li una tarjeta de crèdit que pertanyia a la propietària d'un dels vehicles violentats. El dia 26 un veí va denunciar que havia sentit una trencadissa de vidre i que havia vist un home remenant a l'interior d'un cotxe. Tres agents dels Mossos de paisà van arribar a lloc i el van detenir.

Finalment, aquesta matinada de dimarts, la policia ha rebut l'avís pel trencament dels vidres de dos cotxes més, al carrer Jacint Verdaguer i al passatge de la Mercè. A més, quan els agents han arribat a lloc, una de les víctimes els ha advertih que havia detectat càrrecs fets amb la seva tarjeta. Han trobat l'home que sortia d'un establiment proper i quan ha vist els agents li ha caigut la tarjeta. Tot i que ha intentat tapar-la amb el peu, els mossos han pogut comprovar que era la tarjeta de la víctima, motiu pel qual ha tornat a ser detingut.