Roben les eines de l'afinador de l'orgue de la Seu

El cicle d'orgue de la basílica de la Seu de Manresa dedicat a l'organista Magí Pontí no podia tenir un inici més accidentat. El recital del prestigiós organista italià Enrico Viccardi es va poder celebrar sense problemes, però la nit anterior, l'organer que va arribar expressament a la ciutat per afinar l'instrument i deixar-lo a punt per al concert, va patir un robatori al cotxe en què el lladre es va endur totes les eines que fa servir en la seva feina: un maletí Stanley, bufadors i eixampladors de tubs, totes elles de la casa Laukhuff, molt especifiques i d'una fabrica que ja fa anys que ha tancat.

L'home, que havia estacionat el seu vehicle a la zona tancada de la Baixada de la Seu la nit de dijous després d'enllestir la seva feina amb l'orgue, es va trobar, l'endemà al matí, la finestra del conductor reventada i la porta forçada. Quan va mirar a dins, els seus pitjors presagis es van acomplir: hi faltaven totes les seves eines de treball, inclosos els aparells electrònics de mesura del so.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar identificar i detenir el responsable del robatori. Més enllà del valor econòmic de les eines, el principal problema és que moltes d'elles no es fabriquen i s'han d'encarregar específicament. Al costat del d'ell, també hi havia dos vehicles més amb els vidres trencats que havien tingut la mateixa mala fortuna.