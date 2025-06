La Seu de Manresa i el Bages, protagonistes de la nova edició de Territori Oliba

El projecte Territori Oliba, impulsat pel Bisbat de Vic i dedicat a difondre el llegat patrimonial vinculat a la figura del bisbe i abat Oliba, torna aquest 2025 amb més d'una vintena d'activitats repartides per Osona, el Ripollès, el Moianès i, de manera destacada, Manresa i el Bages. El programa combina concerts, visites guiades, espectacles i caminades i es desenvoluparà entre juny i desembre.

Música i visites guiades a la Seu de Manresa

A Manresa, la Basílica de la Seu acollirà dues de les propostes destacades del programa. La primera serà el concert d'orgue d'Enrico Viccardi, previst per a aquest mateix divendres 13 de juny, dins del cicle de música en espais patrimonials. La segona proposta, Vesprades d'estiu a la Seu, oferirà visites guiades al temple al capvespre els dies 4, 10 i 18 de juliol, una oportunitat única per descobrir la història i els racons d'aquest edifici emblemàtic amb una atmosfera especial quan cau el sol.

Aquestes activitats permeten posar en valor la Seu no només com a espai religiós, sinó també com a centre cultural i històric de primer ordre del Bages. Manresa es consolida així com una peça clau del conjunt d'espais que formen part de les Cases d'Oliba.

Caminada pel Bages i connexió amb el territori

Una altra de les cites rellevants al territori bagenc serà la 16a Caminada Oliba pel Bages, que tindrà lloc al setembre. Aquesta activitat forma part de les quatre caminades anuals del Camí Oliba (GR151) i té per objectiu recórrer trams del sender entre Montserrat i els Pirineus, tot combinant esport, natura i descoberta del patrimoni. Es tracta d'una activitat consolidada que atrau cada any participants d'arreu, afavorint la dinamització turística i cultural de la comarca.

Foment de la cultura i la cohesió territorial

A més de les activitats al Bages, Territori Oliba també inclou propostes destacades en altres comarques vinculades a la figura d'Oliba, com les visites nocturnes al claustre del monestir de Santa Maria de l'Estany (el Moianès) o l'espectacle Nits de Serrallonga al monestir de Sant Pere de Casserres (Osona). El projecte, a través de les Cases d'Oliba, vol generar una xarxa d'equipaments culturals interconnectats que treballin de forma conjunta per posar en valor el paisatge, el patrimoni i la història compartida.

Concurs fotogràfic a Instagram

Coincidint amb aquesta cinquena edició, l'organització ha convocat un concurs fotogràfic a Instagram per premiar les millors imatges relacionades amb el patrimoni de les Cases d'Oliba i el Camí Oliba. El certamen, que es durà a terme del 9 de juny al 29 de setembre, premiarà la millor imatge amb un cap de setmana al Santuari de Montgrony, amb allotjament i àpats inclosos.

Un projecte que creix any rere any

Territori Oliba es consolida com un cicle cultural de referència que combina patrimoni, divulgació, turisme i identitat territorial. La participació de Manresa i altres localitats del Bages en activitats destacades reflecteix el pes creixent del territori dins d'aquesta proposta que uneix cultura i espiritualitat, passat i present.