Manresa renova el conveni amb l'AVV de les Escodines per continuar impulsant accions comunitàries el 2025

L'Ajuntament de Manresa i l'Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines han renovat aquest matí el conveni de col·laboració per a l'any 2025, amb l'objectiu de donar continuïtat al Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) del barri. L'acord preveu una aportació municipal de 67.827 euros destinada a impulsar activitats socials, culturals i educatives que promoguin la inclusió i millorin la qualitat de vida de les persones que viuen a les Escodines.

L'acte de signatura ha tingut lloc aquest divendres i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto; la presidenta de l'associació veïnal, Carme Carrió; així com els membres de la junta Conxita Serra i Pascual Romeo.

Amb aquest conveni, les dues parts es comprometen a continuar treballant per consolidar el barri com un espai inclusiu, on es promogui la participació activa, la convivència, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. El Pla de Desenvolupament Comunitari inclou actuacions per fomentar l'educació, la cultura, l'ocupabilitat i el suport a col·lectius en risc d'exclusió social. També es posen en marxa iniciatives d'atenció directa, activitats intergeneracionals i projectes que reforcen la identitat i el teixit social del barri.

Aquest conveni s'emmarca dins de la voluntat de l'Ajuntament de continuar enfortint les polítiques d'acció comunitària, afavorint una col·laboració estreta amb les entitats de barri i reconeixent la seva tasca com a agents clau per al benestar de la ciutadania.