El Nexe Jove engega el curs amb activitats setmanals per al jovent de Sant Fruitós

El Nexe Espai Jove de Sant Fruitós de Bages reprendrà l'activitat després de l'estiu i proposa un calendari variat per a tot el mes de setembre. Tallers creatius, gastronomia, música i activitats a l'aire lliure formen part de l'oferta, que vol implicar el jovent en la definició de la programació de la Setmana Jove d'octubre.
Una programació per arrencar el curs
El primer acte destacat serà la trobada jove del dijous 4 de setembre, en què els participants decidiran quines activitats es duran a terme durant la Setmana Jove del mes d'octubre.
El dissabte 6 de setembre, el jovent podrà acomiadar la temporada de piscina d'estiu amb una tarda gratuïta a l'equipament municipal que es tancarà amb una sessió de música de DJ Creuss.
Tallers creatius i gastronòmics
El dimecres 10 de setembre està prevista la primera activitat culinària del curs amb un taller de pizzes, obert a tots els joves interessats a iniciar-se a la cuina.
El divendres 19 de setembre es farà un taller per elaborar fundes personalitzades per al mòbil, amb decoracions i colors a escollir.
Activitat a l'aire lliure per tancar el mes
La programació del setembre es clourà amb una sortida a l'aire lliure pensada per gaudir d'una passejada i conversa en companyia de les mascotes.
Participació oberta
Totes les activitats del Nexe Jove són gratuïtes i obertes al jovent del municipi, amb l'objectiu de promoure la creativitat, la convivència i la participació activa. Els detalls de la programació es poden veure a l'Instagram @nexejove.