UManresa reforça el lideratge en simulació clínica amb una jornada internacional sobre debriefing i seguretat del pacient

UManresa ha celebrat aquest dijous la segona edició de la Jornada Internacional Debriefing Clínic, amb el lema De l'aspecte tècnic a l'humà. Prop de 100 professionals de centres sanitaris d'arreu de Catalunya han participat en una trobada que s'ha consolidat com a espai de reflexió sobre la simulació clínica com a eina transformadora en la formació i la millora de la seguretat dels pacients.

Organitzada pel CISARC i amb la implicació de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient d'UManresa, la jornada ha servit de cloenda per a l'actual promoció del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació, pioner a nivell estatal.

Simulació i aprenentatge a partir de l'error

Els continguts de la jornada s'han centrat en aspectes com la integració de la simulació als sistemes de salut, la construcció d'entorns segurs per a l'aprenentatge, la comunicació efectiva entre equips clínics i el debriefing com a eina clau per a la millora continuada i la seguretat psicològica dels equips sanitaris.

Un dels moments més destacats ha estat la ponència del comandant d'aviació Ramon Vallès, amb més de 30 anys d'experiència i 20.000 hores de vol. En conversa amb Aida Camps, responsable de CISARC, Vallès ha compartit la visió del món de l'aviació sobre la cultura justa i l'aprenentatge a partir de l'error, posant l'accent en la importància de la confiança entre equips i la simulació com a pràctica habitual per a la seguretat dels passatgers. "La simulació no és una despesa, sinó una inversió per evitar que els incidents esdevinguin accidents", ha remarcat.

Cloenda amb realitat virtual i connexió internacional

La jornada ha conclòs amb una activitat internacional inèdita amb estudiants d'UManresa i de la Universidad de Concepción de Xile, que han presentat projectes mitjançant realitat virtual, tot compartint experiències en recerca i innovació educativa. Aquesta sessió ha simbolitzat la connexió global del Màster i el compromís amb l'ús de noves eines tecnològiques aplicades a la formació sanitària.

Una dècada de lideratge en simulació clínica

UManresa va ser pionera a l'Estat espanyol amb la creació del seu Màster en Metodologia de la Simulació, que el curs vinent complirà la seva desena edició. Des del CISARC, la universitat ha format més de 700 professionals, impulsant una xarxa de coneixement en simulació aplicada a la salut, l'educació i l'empresa.

El projecte també s'ha consolidat a nivell internacional, rebent fellows de diferents països i participant activament en organismes de referència com la Sociedad Española de Simulación o la Society for Simulation in Europe.

La Càtedra de Simulació: recerca, docència i transferència

El lideratge d'UManresa s'ha vist reforçat per la creació, el 2019, de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient, dirigida per la doctora Carmen Gomar. Aquesta càtedra articula la recerca i la transferència de coneixement en un camp en plena expansió i manté vincles amb el sistema sanitari i altres institucions acadèmiques i socials. En paraules d'Aida Camps, "la simulació és un catalitzador de canvi" i la seva implantació transversal a la institució reflecteix un compromís amb la qualitat assistencial i la innovació educativa.