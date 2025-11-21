El carrer Santa Maria estrena reurbanització i s'incorpora a l'illa de vianants del Centre Històric

El carrer Santa Maria de Manresa ja ha completat la seva renovació i, a partir del dilluns 24 de novembre, quedarà plenament integrat a l'illa de vianants del Centre Històric. L'actuació, llargament reivindicada pel veïnat, ha transformat la via en una plataforma única més accessible i segura, i limita la circulació només a residents, vehicles autoritzats i usuaris d'aparcaments.
Un carrer renovat i totalment adaptat a la mobilitat a peu
Amb la finalització de les obres, el carrer Santa Maria es converteix en un espai de prioritat per a vianants i més accessible per a tothom. La reurbanització ha eliminat les voreres estretes i ha generat un únic nivell de circulació, seguint el model aplicat en altres intervencions recents del Centre Històric, com la plaça Valldaura, el carrer Camp d'Urgell o el passeig de la República.
El projecte ha inclòs la renovació del clavegueram, el soterrament de línies elèctriques aèries i la instal·lació de nova senyalització i papereres. En total, s'ha actuat en 618,32 metres quadrats amb una inversió de 313.308 euros, finançada per Aigües de Manresa (67.514,96 euros) i, a parts iguals, per l'Ajuntament i el veïnat a través de contribucions especials.
Trasllat del control d'accés i nova connexió dins l'illa de vianants
Dilluns 24 de novembre es traslladarà la càmera i la senyalització que regulen l'accés a l'illa de vianants: passaran de la plaça Gispert al carrer Barreres, a l'alçada del carrer Tahones. Un cop activat el nou control, el carrer Santa Maria s'obrirà al trànsit de vehicles autoritzats en direcció a la plaça Palmira Jaquetti Isant.
A més del carrer Santa Maria, també s'integren a l'illa de vianants el tram del carrer Barreres entre Tahones i la plaça Gispert, i el carrer Sant Francesc fins al carrer Campanes.
Accés amb vehicle: autorització obligatòria
Les persones residents, empreses i titulars d'aparcaments privats en aquesta nova zona de vianants hauran de sol·licitar autorització per poder-hi accedir amb vehicle. El tràmit es pot fer a través del web municipal o bé presencialment a l'OAC o a les Oficines de Seguretat Ciutadana.
Un cop activada la nova regulació, els vehicles sense autorització que circulin pel carrer Barreres hauran d'efectuar el desviament obligatori pel carrer Tahones i continuar per Campanes i Arbonés fins al passeig de la República.