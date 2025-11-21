El Consell Comarcal del Bages impulsa una campanya del 25N per visibilitzar les violències subtils

El Consell Comarcal del Bages ha presentat la campanya del 25 de novembre amb el lema Hi ha cops que no deixen blaus. Obrim els ulls!, una crida a reconèixer i combatre les violències masclistes que no són visibles però que es repeteixen en la vida quotidiana. La iniciativa inclou cartells, materials gràfics i accions institucionals, i busca implicar tota la comunitat en la detecció i resposta a aquesta xacra estructural.
Una campanya centrada en les violències normalitzades
La campanya, impulsada pel Servei de Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal, posa l'accent en formes de violència que no deixen marques físiques però que són igualment devastadores: control de la parella, humiliacions, aïllament social, xantatge emocional, vigilància digital o actituds que limiten llibertats. Amb l'eslògan escollit, es vol sacsejar consciències i fer visible allò que massa sovint queda ocult o es normalitza.
El Consell recalca que aquestes conductes també formen part de la violència masclista i que cal aprendre a identificar-les per poder actuar-hi a temps.
Una mirada col·lectiva per detectar i transformar
Els materials de la campanya -450 cartells i 5.000 camusses distribuïdes arreu de la comarca- utilitzen la mirada com a fil conductor: mirar per detectar, responsabilitzar-se i implicar-se. Les imatges mostren situacions reals i reconeixibles, tant en l'àmbit comunitari com en el social i el digital, per interpel·lar directament la ciutadania.
Els ajuntaments bagencs faran difusió de la campanya als seus equipaments i canals informatius, reforçant el missatge en totes les franges d'edat i contextos.
Acció institucional i compromís públic
El compromís polític i institucional també és part essencial de la campanya. El 24 de novembre, coincidint amb el ple comarcal, es llegirà el manifest del 25N per reafirmar el rebuig explícit a totes les formes de violència masclista i la necessitat de continuar treballant des de les administracions públiques.
La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán, ha subratllat que "cal continuar trencant el silenci i fent visibles totes aquelles conductes que perpetuen el masclisme, encara que no deixin marques físiques". Ha afegit que "obrir els ulls és el primer pas, però també ho és actuar i transformar aquesta realitat des de tots els àmbits socials".
Implicar la ciutadania a través de les xarxes
La campanya incorpora també una crida digital: amb el hashtag #25Nobrimelsulls, es convida la ciutadania a compartir el missatge i a generar una mirada col·lectiva més crítica i compromesa. L'objectiu és estendre la consciència sobre totes les violències -físiques i no físiques- i reforçar la idea que la prevenció i la resposta són responsabilitat de tota la comunitat.