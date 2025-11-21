La facturació de les empreses del Bages creix en un 5,8% el 2023 i s'estima un 6,2% més per a 2024

La facturació de les empreses del Bages va créixer un 5,8% entre 2022 i 2023, passant de 8.169 a 8.641 milions d'euros, segons la desena edició de l'estudi Estructura empresarial de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. Les previsions per a l'exercici 2024 apunten a un nou increment del 6,2%. L'informe analitza els comptes anuals de prop de 98.000 empreses registrades al Registre Mercantil.
L'estudi confirma el pes extraordinari de la indústria extractiva al Bages: el 76,9% de les empreses del sector de tota la demarcació es concentren a la comarca. Tot i això, el seu pes en la facturació comarcal és del 7,1%, per darrere del sector alimentari i de begudes (12%) i del d'automoció i altres materials de transport (10,6%). Les altres indústries manufactureres ocupen la quarta posició, amb un 5,4%.
Les dades també reflecteixen una economia fortament centralitzada a Manresa, que concentra el 45,3% de les societats mercantils, el 30,7% de la facturació total i el 43,3% de l'ocupació del Bages. Tot i això, Santpedor i Sant Fruitós de Bages emergeixen com a pols principals de la indústria del metall, aportant conjuntament el 21,4% de la facturació del sector a la comarca.
Pel que fa al rànquing de facturació, Iberpotash encapçala la llista d'empreses bagenques, seguida de Denso Barcelona, Joyería Tous, Matadero Frigorífico Avinyó i Agropecuaria Catalana.
L'edició 2025 de l'estudi ofereix una nova radiografia de l'activitat econòmica del Bages, marcada pel creixement sostingut i per la rellevància dels sectors industrials en el conjunt de la comarca.