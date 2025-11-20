El Bages activa el programa Treball i Formació 2025 amb 50 contractes per a col·lectius vulnerables

El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa l'edició 2025 del programa Treball i Formació, que permetrà contractar 50 persones en situació de vulnerabilitat durant un any. El projecte reforçarà serveis municipals de 18 ajuntaments i inclou itineraris formatius i d'orientació per afavorir la inserció laboral un cop acabi el contracte.
El Bages incorpora 50 persones al programa Treball i Formació 2025
El Consell Comarcal del Bages ha activat l'edició 2025 del programa Treball i Formació amb la incorporació de 50 persones en situació d'atur i risc d'exclusió social. Les contractacions, que tindran una durada de 12 mesos, serviran per reforçar serveis municipals de 18 ajuntaments de la comarca i també els serveis del mateix ens comarcal. L'objectiu central del projecte és millorar l'ocupabilitat de les persones participants mitjançant un itinerari complet que combina feina, formació i orientació laboral.
Amb el model actual, els ajuntaments contracten directament les persones que treballaran als seus serveis municipals, mentre que el Consell Comarcal assumeix la contractació de les que s'incorporen als seus propis serveis, així com la coordinació, gestió, formació i seguiment tècnic del programa. Aquest sistema permet atendre necessitats reals dels municipis i, al mateix temps, oferir una oportunitat laboral estructurada a persones amb dificultats d'accés al mercat de treball.
Itineraris formatius per garantir la inserció més enllà dels 12 mesos
Els perfils professionals incorporats s'han ajustat a les demandes dels ajuntaments participants i, com en edicions anteriors, predominen els llocs vinculats al suport administratiu, brigada i tasques de jardineria. Cadascuna de les 50 persones seleccionades disposarà d'un itinerari formatiu de 80 hores que inclou continguts d'ofimàtica, tècniques de comunicació, conducció de carretons elevadors o competències digitals, entre d'altres.
A més, al llarg de tot l'any rebran orientació laboral i seguiment individualitzat per part de l'equip tècnic del Consell Comarcal. L'objectiu és que la formació, combinada amb l'experiència laboral dins l'administració local, generi oportunitats reals d'inserció un cop finalitzi el programa.
Una política pública d'impacte local
La consellera comarcal Marta Viladés ha remarcat que el programa és "una palanca d'igualtat d'oportunitats", ja que permet oferir un contracte de dotze mesos "a persones que sovint queden al marge", mentre reforça serveis essencials als ajuntaments. Viladés destaca que el propòsit no és únicament ocupar durant un any, sinó "generar inserció real amb competències, experiència i acompanyament".
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, ha subratllat la importància del projecte com a eina per donar resposta a les necessitats dels municipis i, al mateix temps, obrir portes laborals a persones vulnerables. "La xifra de 50 contractes és important, però el que de debò compta és que al final del procés hi hagi més persones preparades, més serveis enfortits i més oportunitats al Bages", ha afirmat.
18 ajuntaments participants i un finançament compartit
Els municipis que participen en aquesta edició del programa són: Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, Castellgalí, Fonollosa, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor.
El Treball i Formació està finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball i Economia Social.