Una coneguda empresa del Bages, condemnada a indemnitzar un treballador amb 7.500 euros per humiliar-lo

La jutgessa del Jutjat Social número 1 de Manresa ha condemnat una coneguda empresa d'alimentació del Bages a indemnitzar amb 7.500 euros un treballador per danys i perjudicis després de considerar provat que va sotmetre'l a "assetjament laboral continuat" a través d'un "tracte degradant", fet que, segons recull la sentència a la que ha tingut accés NacióManresa, suposa una "vulneració dels seus drets fonamentals". La sentència, dictada aquest passat mes de juny, també insta la companyia a "cessar en les seves activitats d'assetjament contra el treballador".
No obstant això, dos mesos després de l'abonament de la indemnització, l'empresa ha acomiadat el treballador sense indemnització i mentre era de baixa per depressió i ansietat com a conseqüència de la situació que ha viscut els darrers anys. L'empleat ha denunciat l'acomiadament i reclama que sigui declarat nul.
El treballador ha estat acompanyat i assessorat en tot aquest procés per la CNT de Manresa.
Vulneració de drets fonamentals
El Jutjat Social número 1 de Manresa ha condemnat l'empresa de menjar preparat Casa Mas a indemnitzat un treballador amb 7.500 euros per vulneració dels seus drets fonamentals. La jutgessa valora com a indici provat que Casa Mas, establerta a Sallent des de finals de 2022, va tenir "una actitud de fustigació, tracte degradant i vexatori" cap al treballador, a qui tenia empleat des de 2021 quan la seva seu encara era a Castellterçol, al Moianès. També sentencia que "existeix una causalitat" entre la reclamació de transformar el seu contracte temporal en indefinit i en les diverses baixes que va agafar per dues malalties cròniques greus que pateix que li van fer solicitar una adaptació del seu lloc de treball i una situació d'"assetjament en l'àmbit laboral i menyscabament i humiliació de forma continuada i recurrent".
Per valorar la prova d'aquests fets, la titular del Jutjat Social número 1 de Manresa té en compte la declaració del treballador , però també, i sobretot, el testimoni d'un company de feina que, entre d'altres, va declarar que en les reunions de l'empresa amb els treballadors, "li atribuïa funcions inferiors a la seva categoria" i "li deia davant dels seus companys que tot ho feia malament", i d'un altre que va assegurar que "quan l'empresa ordenava tasques competitives per a l'obtenció de plusos econòmics, no li deixava fer aquestes funcions i el feia escombrar o altres activitats perquè no pogués optar a aconseguir aquests plusos".
La sentència valora aquestes testificals com a "un poderós indici" probatori, sobre el qual Casa Mas no va acreditar una possible "proporcionalitat, objectivitat i raonabilitat" de les mesures, ja que l'empresa "ni tan sols no ha comparegut al judici". Aquesta situació, segons considera la jutgessa "només es pot entendre com una vulneració dels drets fonamentals de l'empresa contra el treballador" a l'empara de l'article 15 de la Constitució espanyola.
La jutgessa recorda que, per entendre que existeix una vulneració dels drets fonamentals, com és el cas, cal que la motivació dels fets superi l'àmbit laboral i entri en qüestions interpersonals que desemboquin en una situació de discriminació per raons que no tenen a veure amb el desenvolupament de la feina.
Infracció molt greu
Un cop declarada la vulneració del dret fonamental, la sentència estima la petició del treballador d'una indemnització de 7.500 euros per danys i perjudicis per part de Casa Mas en valorar la infracció com a "molt greu" i entendre que s'ajusta a la reglamentació en aquests tipus de falta, que va des dels 7.501 als 225.018 euros, depenent del grau.
Un cop emesa la sentència, Casa Mas va renunciar a presentar recurs de suplicació i va ingressar els 7.500 euros en dipòsit judicial per ser abonats, posteriorment, al treballador.
I tot seguit, acomiadament
Malgrat que la sentència insta Casa Mas a "cessar en les seves activitats d'assetjament contra el treballador", dos mesos després de fer-se pública, l'empresa ha acomiadat l'empleat sense cap tipus d'indemnització i mentre estava de baixa per depressió i ansietat fruit de la situació de "menyscabament i humiliació de forma continuada i recurrent" que ha patit els darrers anys. El treballador ha denunciat l'acomiadament i reclama que sigui declarat nul, fet que comportaria el seu reingrés en les condicions que estableix el seu contracte.
Casa Mas, una empresa premiada
L'empresa de menjar preparat Casa Mas, habitual en els prestatges dels supermercats i que també envasa per a diverses cadenes i grans superfícies, va néixer a Castellterçol, al Moianès, on va desenvolupar la seva activitat fins que a finals de 2022 va inaugurar una planta de 35.000 metres quadrats al polígon Plans de la Sala de Sallent.
Fruit d'aquest trasllat i de l'ampliació de la seva activitat, el maig de 2023, el seu fundador i director general, Sebastià Mas, va recollir el premi Promoció del Territori que li va atorgar el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central, en el marc de la festa de germanor i d'homenatge als col·legiats i col·legiades del CETIM d'aquell any.
El 2024, l'empresa Casa Mas va augmentar un 8% la seva facturació respecte de 2023, fins als 55 milions d'euros.