Manresa Il·lumina, finalista als Premis BBVA per la seva aposta per l'energia sostenible

La cooperativa Manresa Il·lumina, impulsada per l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, ha estat seleccionada com a finalista dels Premis BBVA a la Sostenibilitat Empresarial 2025, que reconeixen els projectes més innovadors i compromesos amb el desenvolupament econòmic responsable a Catalunya.
Un reconeixement al model energètic col·lectiu
El projecte Manresa Il·lumina ha estat escollit entre una vintena de candidatures i forma part de les vuit iniciatives finalistes dels premis organitzats per El Periódico de Catalunya en col·laboració amb el BBVA. Els guardons tenen per objectiu fomentar models de negoci sostenibles, eficients i amb impacte positiu en el territori.
Enguany, com a novetat, s'ha incorporat una votació popular per donar més visibilitat als projectes seleccionats. El lliurament de premis tindrà lloc el dimecres 29 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, en un acte on es donaran a conèixer els guanyadors de cada categoria.
Un projecte amb visió de futur
La cooperativa energètica va néixer al polígon de Bufalvent amb la voluntat d'impulsar un model col·lectiu de generació i consum d'energia renovable. Manresa Il·lumina promou l'autosuficiència energètica, la reducció d'emissions i el reforç del teixit empresarial local a través de la col·laboració entre empreses i persones.
El projecte aposta per una transició energètica justa i descentralitzada, amb un sistema de participació voluntària i control democràtic. Els beneficis que genera -econòmics, socials i ambientals- es reinverteixen al territori, fet que el consolida com un model sostenible i comunitari.
Reconeixements creixents
El projecte ja havia estat reconegut recentment com a finalista dels Innovation in Politics Awards 2025, situant-se entre els deu millors d'Europa en la categoria d'Economia Circular.
"Aquest tipus de reconeixements posen en valor el treball col·lectiu d'empreses i persones que creuen en un nou model energètic, més just, local i sostenible", ha destacat Montserrat Ambrós, gerent de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent i secretària del Consell Rector de Manresa Il·lumina.