Manresa Il·lumina, entre els deu millors projectes d'economia circular als Innovation in Politics Awards

El projecte Manresa Il·lumina, impulsat per l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, ha estat reconegut com un dels deu millors projectes europeus d'economia circular en els prestigiosos Innovation in Politics Awards 2025, lliurats aquest dimecres a Viena. Tot i que el primer premi en aquesta categoria va ser per a Cascais (Portugal), la proposta manresana va aconseguir destacar entre centenars de candidatures procedents de 22 països, situant Manresa en el mapa europeu de les iniciatives més innovadores i amb impacte social.
Un model pioner de comunitat energètica empresarial
Manresa Il·lumina aposta per un model col·laboratiu i sostenible que uneix empreses dels polígons industrials de Manresa per produir i consumir energia solar compartida. Amb la instal·lació col·lectiva d'1 MWp d'energia fotovoltaica, el projecte garanteix que cap empresa quedi enrere en el procés de transició energètica i reforça el compromís del territori amb la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta fórmula innovadora no només millora l'eficiència energètica, sinó que també impulsa la competitivitat i la cohesió entre el teixit empresarial local.
Suport institucional i presència a Viena
A l'acte de Viena hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, i la gerent del polígon, Montserrat Ambrós, en representació del projecte. Durant la seva estada, la delegació manresana també ha tingut l'oportunitat de conèixer altres iniciatives polítiques i socials europees, establint contactes que podrien generar noves col·laboracions futures.
Un projecte amb suport territorial ampli
El projecte ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). El seu èxit en els premis confirma el potencial de les comunitats energètiques locals com a eina clau per avançar cap a un futur més sostenible i resilent, situant Manresa com un referent europeu en economia circular i transició verda.