Sant Fruitós convoca el tercer Esmorzar Empresarial al nou centre municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrarà el pròxim divendres 19 de setembre el tercer Esmorzar Empresarial, una cita pensada per enfortir la relació entre empreses i administració local. La trobada tindrà lloc a partir de 2/4 de 10 del matí al nou centre empresarial municipal del Polígon Industrial Casanova i permetrà conèixer de prop les instal·lacions recentment estrenades.
Punt de trobada per al teixit empresarial
L'objectiu de l'Esmorzar Empresarial és posar en comú els projectes en què participa el consistori, fer balanç de les actuacions ja dutes a terme en desenvolupament econòmic i polígons industrials, i presentar les propostes de futur. A més, la sessió es planteja com una oportunitat per establir sinergies, generar col·laboracions entre empreses i institucions i impulsar noves iniciatives que ajudin al creixement econòmic del municipi.
Visita al nou centre empresarial
La trobada se celebrarà al nou centre empresarial municipal, situat al carrer Montsant, 10, al Polígon Industrial Casanova. Els assistents podran conèixer de primera mà aquestes instal·lacions, pensades per donar servei i suport a les empreses locals.
Inscripcions i informació
Les empreses interessades poden confirmar la seva assistència a través del formulari en línia disponible aquí. Per a més informació, cal contactar amb l'Oficina de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant el correu electrònic sfb.promocio.econom@santfruitos.cat o trucant al telèfon 93 878 97 02.