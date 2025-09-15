15 de setembre de 2025

L'Escola de Salut de Sant Fruitós reprèn al setembre les activitats per a un envelliment actiu

Xerrades mensuals i caminades saludables formen part d'un programa gratuït impulsat pel CAP i l'Ajuntament per promoure el benestar de la gent gran

Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 11:20

L'Escola de Salut de Sant Fruitós de Bages torna aquest setembre amb una nova edició carregada de propostes per fomentar la salut i el benestar de la gent gran. El programa inclou quatre xerrades temàtiques i la represa de les caminades saludables mensuals, sempre amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu i una vida més saludable.

Quatre xerrades sobre salut i prevenció

El cicle de conferències arrencarà el dimecres 24 de setembre amb una sessió sobre activitat física, on es donaran eines per mantenir-se actiu i gaudir de l'esport a qualsevol edat. El dimecres 1 d'octubre serà el torn d'una xerrada sobre salut bucodental, mentre que el 26 de novembre els Mossos d'Esquadra oferiran consells de seguretat adreçats a la gent gran. El programa es tancarà el 17 de desembre amb una sessió dedicada als riscos de l'alcohol i els excessos.

Caminades per moure's i compartir

Paral·lelament, tornen les caminades saludables, sortides mensuals per l'entorn natural de Sant Fruitós amb un doble objectiu: fomentar l'activitat física i afavorir el benestar emocional. Les caminades se celebraran els dies 25 de setembre, 23 d'octubre, 20 de novembre i 18 de desembre. Es tracta de recorreguts suaus, oberts a tothom, que combinen exercici, natura i convivència.

Una iniciativa consolidada al municipi

Totes les activitats començaran a les 10 del matí i tindran com a punt de trobada l'Esplai. A més, són gratuïtes i obertes a tothom que hi vulgui participar. L'Escola de Salut és una iniciativa impulsada pel Centre d'Atenció Primària i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que vol promoure hàbits saludables, prevenir problemes de salut i reforçar la cohesió social entre la gent gran del municipi.

