L'Escola de Salut de Sant Fruitós reprèn al setembre les activitats per a un envelliment actiu

L'Escola de Salut de Sant Fruitós de Bages torna aquest setembre amb una nova edició carregada de propostes per fomentar la salut i el benestar de la gent gran. El programa inclou quatre xerrades temàtiques i la represa de les caminades saludables mensuals, sempre amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu i una vida més saludable.
Quatre xerrades sobre salut i prevenció
El cicle de conferències arrencarà el dimecres 24 de setembre amb una sessió sobre activitat física, on es donaran eines per mantenir-se actiu i gaudir de l'esport a qualsevol edat. El dimecres 1 d'octubre serà el torn d'una xerrada sobre salut bucodental, mentre que el 26 de novembre els Mossos d'Esquadra oferiran consells de seguretat adreçats a la gent gran. El programa es tancarà el 17 de desembre amb una sessió dedicada als riscos de l'alcohol i els excessos.
Caminades per moure's i compartir
Paral·lelament, tornen les caminades saludables, sortides mensuals per l'entorn natural de Sant Fruitós amb un doble objectiu: fomentar l'activitat física i afavorir el benestar emocional. Les caminades se celebraran els dies 25 de setembre, 23 d'octubre, 20 de novembre i 18 de desembre. Es tracta de recorreguts suaus, oberts a tothom, que combinen exercici, natura i convivència.
Una iniciativa consolidada al municipi
Totes les activitats començaran a les 10 del matí i tindran com a punt de trobada l'Esplai. A més, són gratuïtes i obertes a tothom que hi vulgui participar. L'Escola de Salut és una iniciativa impulsada pel Centre d'Atenció Primària i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que vol promoure hàbits saludables, prevenir problemes de salut i reforçar la cohesió social entre la gent gran del municipi.