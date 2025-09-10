La Biblioteca de Sant Fruitós reprèn al setembre els clubs de lectura per a tots els gustos

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages reactiva aquest setembre la seva oferta de clubs de lectura temàtics, amb propostes variades i moderadors especialitzats. Les trobades són mensuals i estan obertes a tota la ciutadania que vulgui compartir experiències lectores i descobrir nous gèneres.
Clubs per a tots els interessos
Amb el nou curs, els amants de la lectura tenen una cita mensual a la Biblioteca de Sant Fruitós. Els clubs temàtics inclouen el de cinema i teatre, moderat per Francesc Canelles; el club de novel·la, amb Ignasi Puig; el d'introspecció, a càrrec de Dolors Canals, i el de lectures en llengua francesa, conduït per Marina Bonilla. Aquestes trobades ofereixen un espai de diàleg, reflexió i descobriment, i són obertes a totes les persones interessades, sense necessitat de coneixements previs.
Lectura fàcil i inclusiva
Paral·lelament, cada dimecres es reuneix el Club de Lectura Fàcil, amb la participació dels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera. Aquesta iniciativa fomenta l'accessibilitat a la lectura i la inclusió cultural, creant un espai on compartir històries es converteix en una experiència col·lectiva enriquidora.
Informació i inscripcions
Les persones interessades poden obtenir més informació o inscriure's contactant amb la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages al telèfon 93 878 82 05 o mitjançant el correu electrònic b.st.fruitos@diba.cat. Amb aquestes activitats, la Biblioteca reafirma el seu paper com a motor cultural del municipi i punt de trobada per als amants de la lectura.