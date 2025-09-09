Sant Fruitós de Bages acollirà una nova edició de la Copa Bages de bàsquet

Sant Fruitós de Bages es convertirà aquest mes de setembre en l'epicentre del bàsquet comarcal amb la celebració d'una nova edició de la Copa Bages al pavelló municipal d'esports. Les competicions es disputaran els caps de setmana del 13 i 14 i del 20 i 21 de setembre, mentre que el 28 serà el torn de la Mini Copa.
37a edició masculina
En la categoria masculina, que enguany arriba a la 37a edició, hi participaran equips de l'ASFE, CB Navàs, CB Artés, CB Santpedor, CB Castellet, CB Vilatorrada i Collbaix-Bàsquet Oms. Els partits serviran per veure en acció alguns dels conjunts amb més trajectòria del Bages i comarques veïnes.
31a edició femenina
Pel que fa a la competició femenina, que celebra la seva 31a edició, comptarà amb la participació de l'ASFE, CB Artés, CB Castellet, Manresa CBF, La Salle, CB Vilatorrada, JET Terrassa i Femení Osona. El torneig reforça així el paper del bàsquet femení dins la competició comarcal.
Mini Copa per tancar el torneig
El diumenge 28 de setembre serà el torn de la vuitena Mini Copa Bages, que tindrà com a protagonistes els equips de Paidos-ASFE, CB Artés i La Salle Manresa. Aquesta jornada donarà l'oportunitat als més petits de viure l'ambient de competició i formar part d'una de les cites esportives més consolidades del territori.
Una organització conjunta
La Copa Bages està coorganitzada per l'ASFE, l'AEE Paidos, l'Escola de Bàsquet, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Federació Catalana de Basquetbol. Un treball col·lectiu que ha convertit aquesta competició en un clàssic del calendari esportiu de la Catalunya Central.