Sant Fruitós de Bages obre inscripcions per a nous cursos i tallers per a adults

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reprèn el programa de formació continuada amb una àmplia oferta per a adults. Les inscripcions s'obriran el dilluns 15 de setembre i les activitats començaran el 6 d'octubre, amb cursos de català i anglès, tallers de memòria i diversos tallers temàtics.
Idiomes i formació bàsica
Per al curs 2025-26, el consistori ofereix un curs de català de nivell A2 destinat a persones que vulguin consolidar les seves habilitats comunicatives orals i escrites. Les classes tindran lloc a l'Escola de Música els dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda, amb un cost de 30 euros per curs. També s'ha programat un curs d'iniciació a l'anglès, que es farà els dilluns de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre al mateix espai, amb un preu de 120 euros per curs.
Els tallers de memòria, pensats per exercitar les capacitats cognitives d'una manera amena i divertida, es realitzaran al Nexe - Espai de Cultura, els dilluns i dimecres d'11 del matí a 1/4 d'1 del migdia, amb un cost de 60 euros per curs.
Tallers temàtics i activitats creatives
Al llarg de l'any es duran a terme tallers temàtics de curta durada, cadascun amb un cost de 15 euros.
- Taller de manualitats: postals artístiques, atrapa somnis decoratius i decoració de ventalls. Dies 12, 19 i 26 de novembre de 2025, de 17.30 a 19.30 h, al Nexe - Espai de Cultura.
- Taller de cuina saludable: elaboració d'esmorzars, dinars i sopars equilibrats. Dies 11, 18 i 25 de febrer de 2026, de 17.30 a 19.30 h, al Nexe Espai Jove.
- Taller de debat: tècniques per investigar amb criteri, construir arguments sòlids i respondre objeccions. Dies 6, 13 i 20 de maig de 2026, de 17.30 a 19.30 h, també al Nexe Espai Jove.
Inscripcions i places limitades
Les inscripcions per a totes aquestes propostes s'obriran el dilluns 15 de setembre i s'hauran de formalitzar a través del portal municipal d'e-administració. Les activitats començaran el dilluns 6 d'octubre i estan obertes a persones majors de 18 anys. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció.