Manresa destina 60.000 euros en subvencions per impulsar nous comerços i serveis

L'Ajuntament de Manresa, a través de l'Agència de Desenvolupament municipal ProManresa, ha convocat subvencions per un total de 60.000 euros destinades a fomentar la dinamització econòmica amb noves empreses comercials i de serveis. Les ajudes, que es poden sol·licitar fins al 10 d'octubre, s'organitzen en dues línies: una per al Centre Històric i una altra per a la resta del municipi.
Suport per consolidar nous negocis
Amb aquesta iniciativa, el consistori consolida la seva aposta per facilitar l'obertura de comerços, restaurants i empreses de serveis a Manresa. L'objectiu és doble: d'una banda, reactivar l'activitat comercial i econòmica de la ciutat, i de l'altra, incentivar l'arrendament de locals que actualment es troben buits. Aquesta és una manera de revitalitzar els carrers i dinamitzar el teixit econòmic local.
Les subvencions ofereixen un suport clau en els primers mesos de funcionament dels negocis, un moment sovint decisiu per a la seva consolidació. L'Ajuntament vol donar resposta així a les dificultats amb què es troben molts emprenedors en iniciar la seva activitat, oferint-los un coixí econòmic que contribueixi a estabilitzar els projectes i a assegurar-ne la viabilitat a mitjà termini.
Noves empreses i relleu generacional
Les ajudes estan dirigides tant a nous emprenedors que comencen de zero com a aquells que prenen el relleu d'un negoci ja existent. Aquest segon supòsit és especialment rellevant en casos de jubilació o altres circumstàncies dels antics titulars, evitant així el tancament de comerços en funcionament i mantenint viva l'activitat econòmica de la ciutat. D'aquesta manera, el programa contribueix no només a la creació de noves iniciatives empresarials, sinó també a la continuïtat i estabilitat del teixit comercial manresà.
Aquesta fórmula ja ha demostrat resultats positius en edicions anteriors. El consistori remarca que el manteniment de negocis tradicionals, combinat amb l'entrada de noves propostes, és clau per mantenir una oferta variada i atractiva per a veïns i visitants.
Repartiment dels fons i quanties màximes
Els 60.000 euros de la convocatòria es reparteixen de manera equilibrada: 30.000 euros per al Centre Històric i 30.000 euros per a la resta del municipi. Aquesta xifra global és la mateixa que la de 2024, i suposa més del doble dels 25.000 euros destinats el 2023, que aleshores es limitaven exclusivament al Centre Històric.
Atenent les necessitats específiques del nucli antic, els negocis que s'hi instal·lin poden optar a una ajuda màxima de fins a 3.000 euros. En el cas de la resta de la ciutat, l'import màxim és de 1.500 euros. Aquesta diferència busca incentivar especialment la implantació d'activitat econòmica en una zona que el consistori considera estratègica per a la cohesió i el dinamisme urbà.
Termini de sol·licitud i tramitació
Els interessats poden presentar les sol·licituds fins al pròxim 10 d'octubre. L'Ajuntament recomana iniciar els tràmits al més aviat possible per garantir l'accés a aquests fons, que es concedeixen fins a exhaurir el pressupost disponible. ProManresa oferirà assessorament als emprenedors per ajudar-los a preparar la documentació necessària i resoldre dubtes sobre els requisits de la convocatòria.
Amb aquesta nova edició de les subvencions, Manresa reafirma la seva voluntat d'impulsar un model de ciutat viva, amb un teixit comercial i de serveis diversificat i resilient, capaç de generar activitat econòmica i oportunitats laborals. Aquestes ajudes representen, segons fonts municipals, una eina efectiva per dinamitzar el comerç local i reforçar la imatge de Manresa com a centre de referència econòmica a la Catalunya Central.