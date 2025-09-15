UManresa estrena la nova Clínica Odontològica amb el CFGS de Pròtesis Dentals com a principal novetat

L'estrena de les noves instal·lacions del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Pròtesis Dentals a la nova Clínica Odontològica Universitària és la gran novetat del curs 2025-2026 al Campus Professional UManresa. Els 48 estudiants del cicle ja han començat les classes en uns espais que situen el centre com a referent únic en la formació en pròtesis dentals i odontologia.
Un espai pioner per a la formació en pròtesis dentals
Entre el 9 i el 12 de setembre, els 23 alumnes de primer curs i els 25 de segon del CFGS de Pròtesis Dentals s'han incorporat a les noves aules. El trasllat a la Clínica Odontològica ha permès posar en funcionament dos laboratoris de pròtesis dentals, una aula CAD-CAM i dues aules teòriques, que alliberen espais de l'edifici FUB2 per a altres estudis.
Amb aquesta reorganització, UManresa es converteix en el primer campus universitari on conviuen estudiants de CFGS de Pròtesis Dentals i del grau en Odontologia. Segons Oriol Bataller, director de la Clínica Odontològica, "aquest és un tret diferencial que fa única l'oferta formativa d'UManresa en aquest àmbit", ja que permet als estudiants de cicles veure com treballen els odontòlegs amb qui col·laboraran professionalment en el futur.
Tecnologia avançada i espais especialitzats
La nova Clínica Odontològica Universitària té una superfície de 3.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes. Està equipada amb consultoris, aules, laboratoris i tecnologia de darrera generació. Disposa de quatre boxs: tres es destinaran a la formació i el quart a tractaments quirúrgics complexos.
Entre els equips destacats hi ha escàners digitals i un TAC, eines que situen el centre a l'avantguarda de la salut bucodental i garanteixen una formació adaptada als estàndards més exigents del sector.
Oferta formativa ampliada i especialitzada
A més de les classes per al CFGS de Pròtesis Dentals, la Clínica Odontològica serà la seu dels primers cursos d'especialització per a odontòlegs, organitzats conjuntament per la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i l'Escola de Postgrau en Salut d'UManresa. A partir de setembre de 2026, també acollirà la formació pràctica dels estudiants del grau en Odontologia.
Aquestes sinergies entre diferents nivells educatius reforcen la idea d'un campus integrat, on el coneixement flueix entre cicles formatius, graus i postgraus, afavorint la col·laboració i el creixement professional.
Una clínica amb vocació social
L'activitat de la Clínica Odontològica no es limita a la docència. També oferirà serveis assistencials a la població en general, atesos per odontòlegs que combinen la pràctica professional amb la docència i la recerca. Segons fonts d'UManresa, s'estan establint acords amb administracions públiques per garantir que els serveis siguin accessibles al conjunt de la ciutadania, reforçant així la vocació social del centre.
Més de 200 estudiants al Campus Professional
El nou curs al Campus Professional UManresa ha arrencat amb 226 estudiants, dels quals 117 són de nova incorporació. A més del CFGS de Pròtesis Dentals, el campus ofereix cicles d'Educació Infantil, Administració i Finances i Comerç Internacional.
Amb aquest trasllat, UManresa culmina el procés d'especialització dels edificis per àmbits formatius. L'edifici FUB4 acull tots els estudis d'Educació, mentre que Comerç Internacional i Administració i Finances comparteixen espais amb els graus universitaris d'Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Societat Digital. Aquesta distribució afavoreix el contacte entre estudiants i professionals de diferents disciplines i fomenta sinergies en l'àmbit empresarial.
Un pas endavant per al Campus Professional UManresa
Amb la posada en marxa de les noves instal·lacions, UManresa consolida la seva aposta per una formació de qualitat, innovadora i connectada amb el món professional. La convivència entre estudiants de cicles formatius i universitaris, la incorporació de tecnologia puntera i la dimensió social del projecte reforcen el paper del campus com a motor educatiu i sanitari a la Catalunya central.