UManresa gradua 1.700 alumnes de postgrau i reforça l'aposta per salut i empresa

La formació especialitzada i contínua ha estat la protagonista de l'acte de postgraduació de l'Escola de Postgrau d'UManresa, celebrat el divendres 11 de juliol a Món Sant Benet. Més de 400 persones, entre estudiants, docents, acompanyants i membres de la comunitat universitària, van participar en una cerimònia que reconeix l'esforç dels 1.700 alumnes que aquest any han confiat en la universitat per formar-se en màsters, postgraus i cursos de curta durada.

La padrina de la promoció, Ana Sedano, directora gerent d'Unió Consorci Formació, va destacar la importància del reconeixement i el respecte com a motors de felicitat i benestar, especialment en l'àmbit sanitari. En la seva intervenció, va defensar que "les persones són les que fan que les coses passin" i que "un professional feliç genera entitats més felices".

Durant l'acte també van intervenir docents representatius dels diferents àmbits formatius: Marina Mateu va parlar de la recerca en simulació, Francesc Rufas de la necessitat d'aportar talent a les empreses, i Goretti Font del compromís humà i professional en salut. El tancament de l'acte va anar a càrrec de Carlota Riera, vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC, que va convidar l'alumnat a fer ús del que han après per transformar la societat.

Nous programes i aliances en l'àmbit de la salut

Durant el curs 2024-2025, UManresa ha ampliat l'oferta formativa amb 113 programes, incloent-hi 3 màsters oficials universitaris, 18 màsters i postgraus propis i 39 cursos de curta durada. Entre les novetats en salut, destaquen la graduació de les primeres promocions de l'Expert en Lideratge en Valors i del Postgrau en Fisioteràpia del Crani.

Pel proper curs, es posaran en marxa noves formacions com el Postgrau en Readaptació de Lesions Esportives i el Postgrau en Psicooncologia, amb un reforç en salut mental per respondre a noves necessitats. També es mantenen aliances estratègiques amb entitats com Althaia, l'ICS, UCF i l'Hospital de Martorell, amb beques i col·laboracions docents compartides.

Intel·ligència artificial i innovació al món empresarial

L'impuls de la Intel·ligència Artificial ha estat clau en la nova oferta per a professionals d'empresa, amb cursos com IA per a professionals, IA aplicada al màrqueting i la comunicació i Domina la IA en RRHH. Aquestes formacions han tingut molt bona acollida i responen a la creixent demanda de digitalització empresarial.

La col·laboració amb EADA Business School ha fet possible un postgrau 100% subvencionat en transformació digital, que ja ha celebrat dues edicions i ha contribuït a formar directius del Bages.

Per al curs 2025-2026, UManresa posarà en marxa nous programes com el Chief Future Officer, el Programa d'alt rendiment empresarial en turisme rural i esports (amb l'Ajuntament de Naut Aran) i un curs avançat en IA generativa, centrat en la creació de xatbots i agents intel·ligents per a aplicacions professionals.

UManresa aposta per una formació transformadora

L'Escola de Postgrau d'UManresa reafirma el seu compromís amb una formació que combina especialització, adaptació a les necessitats reals dels sectors i visió estratègica de futur. Amb una aposta clara per la salut, el lideratge i la transformació digital, UManresa consolida el seu paper com a motor de talent al servei del territori i la societat.