Endesa modernitza la xarxa elèctrica aprofitant l'actuació al Guimerà

La transformació urbana del carrer Àngel Guimerà de Manresa, impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de convertir-lo en una illa de vianants, avança en paral·lel a una actuació estratègica d'Endesa per modernitzar la xarxa elèctrica de la zona. Aquesta intervenció, que suposa una inversió de prop de 200.000 euros per part de la companyia elèctrica, busca millorar la qualitat del subministrament, augmentar la seguretat i adaptar la infraestructura a les necessitats futures d'un centre urbà cada vegada més electrificat.

La principal actuació d'Endesa consisteix en la substitució del cablejat actual de mitjana tensió per un de nova tecnologia, amb conductors d'alumini de més secció. Aquesta nova línia, amb una tensió de 25 kV i un traçat diferent del que tenia fins ara, no només és més resistent i segura, sinó que també té una capacitat superior per transportar energia. Aquesta millora permetrà donar resposta a un augment futur de la demanda, ja sigui per l'increment d'activitat comercial, residencial o per nous consums associats a la transició energètica, com ara la mobilitat elèctrica.

Obres coordinades amb el projecte de ciutat

La intervenció s'està executant en dues fases, perfectament coordinades amb les obres municipals de reurbanització del carrer Guimerà i del seu entorn. Aquesta planificació conjunta ha permès optimitzar recursos i minimitzar les molèsties als veïns, evitant que s'hagin de fer intervencions duplicades al mateix espai.

Actualment, es troba en curs la primera fase de les obres, que inclou l'obertura d'una rasa de 335 metres lineals als carrers de Circumval·lació, Era del Firmat, Bonsuccés i Àngel Guimerà. En aquest últim, els treballs ja han finalitzat, i ara es concentren en els altres tres. Paral·lelament, s'està reformant un dels centres de transformació situat al carrer de Bonsuccés, amb la instal·lació d'un nou sistema de cabines encapsulades amb gas aïllant. Aquestes noves unitats són més segures i eficients, i ofereixen millors garanties en cas d'incidents elèctrics.

De cara a l'any vinent, està prevista la segona fase del projecte, amb noves canalitzacions al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle. Aquesta estesa de cable permetrà connectar dos centres de transformació -el de Bonsuccés i el d'Àngel Guimerà- a través d'una nova línia, reforçant la resiliència de la xarxa i la seva capacitat de resposta en situacions de màxima demanda.

Impacte directe per a 660 usuaris

Amb aquesta modernització, Endesa reforça quatre centres de transformació del centre de Manresa, que en conjunt sumen una potència de 5.158,6 kVA. Aquestes infraestructures donen servei a un total de 660 clients, entre llars, comerços i establiments de serveis. L'objectiu de la companyia és doble: millorar el subministrament actual i assegurar que la xarxa estigui preparada per absorbir els reptes que planteja l'electrificació progressiva de l'economia.

Aquesta actuació s'emmarca dins dels plans d'inversió d'Endesa per reforçar la infraestructura elèctrica del país i contribuir als objectius de neutralitat climàtica fixats per la Unió Europea. Això implica impulsar una xarxa més eficient i adaptada a un sistema energètic basat en fonts renovables, capaç d'atendre la demanda creixent d'electricitat sense incrementar les emissions contaminants.

Amb aquestes millores, la ciutat de Manresa avança en paral·lel cap a un model més sostenible, tant en mobilitat urbana com en serveis essencials. La col·laboració entre l'administració local i Endesa permet fer compatibles la transformació urbanística i la modernització de serveis bàsics, amb una mirada posada en el futur i en la qualitat de vida de la ciutadania.