L'Ajuntament de Manresa inicia la nova senyalització horitzontal vinculada a la pacificació del Guimerà

L'Ajuntament de Manresa ha començat aquest dijous, 17 de juliol, diverses actuacions de senyalització horitzontal i vertical per reorganitzar l'estacionament a diversos vials del centre de la ciutat. Les modificacions formen part del projecte de transformació de l'espai públic que té com a objectiu principal convertir el carrer Guimerà en una illa de vianants i redefinir el trànsit i el recorregut dels autobusos urbans a l'entorn.

Els treballs afecten de manera directa tres àmbits principals. Al passeig de Pere III, entre la plaça Espanya i la plaça Neus Català (costat dels números imparells, conegut com aparcament d'Europa), s'hi delimitaran espais per a una nova parada de taxis, zona de càrrega i descàrrega, places de zona blava, estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), aparcaments per a motos i àrees de recollida de residus.

Al carrer Saclosa, en el tram entre el carrer Bruc i la plaça Independència, al costat de l'Escola Renaixença, s'hi marcaran places de zona blava i d'aparcament per a motos. Finalment, a la carretera de Cardona, entre el carrer Dos de Maig i el carrer Magnet (també al costat dels números imparells), s'hi habilitaran zones similars amb places blaves, càrrega i descàrrega, espais per a motos i recollida de residus.

Durant l'execució d'aquests treballs, l'estacionament quedarà prohibit a les zones afectades. Aquesta reorganització forma part del desplegament de les actuacions urbanístiques derivades de la pacificació del carrer Guimerà i la redefinició de la mobilitat al centre de Manresa.