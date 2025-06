Bufalvent accelera la transició energètica amb una oficina pròpia i una comunitat d'autoconsum compartit

L'Associació d'Empresaris de Bufalvent ha celebrat aquesta setmana la seva assemblea anual, en una jornada amb gran participació en què s'ha posat l'accent en la transició energètica com a projecte clau per al futur del polígon. A més de repassar els comptes i les actuacions de manteniment, es va presentar oficialment l'OfiMater, una oficina especialitzada que oferirà assessorament i suport en eficiència i sostenibilitat energètica. També es va informar de l'estat del projecte Manresa Il·lumina, la comunitat energètica impulsada des de Bufalvent per produir i compartir energia renovable entre empreses i treballadors.

Aprovació dels comptes i actuacions destacades

L'assemblea de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, celebrada aquest dimecres al local de l'entitat, va aprovar per unanimitat la liquidació dels comptes de l'any 2024 i el pressupost previst per al 2025. A banda dels aspectes econòmics, es va fer un repàs de les principals actuacions de manteniment i millora dutes a terme durant l'any.

Entre les actuacions destacades hi ha la retirada de vehicles abandonats, tasques de jardineria i la creació d'una plataforma per a vianants. També es van exposar actuacions actualment en marxa o projectades per als propers mesos, com ara la millora del contracte de jardineria, un projecte per optimitzar els aparcaments del polígon i la creació d'un espai d'humanització i descans destinat a les persones treballadores.

OfiMater, una oficina pionera al servei de la descarbonització

El punt fort de la jornada va ser la presentació oficial de l'OfiMater, l'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Bufalvent. Aquest servei ofereix a les empreses del polígon assessorament tècnic gratuït, formació específica i acompanyament en la implantació de mesures de descarbonització i eficiència energètica.

L'OfiMater s'emmarca dins una xarxa d'oficines que es despleguen arreu del territori català amb el suport de les institucions. Al Bages, a més de Bufalvent, també disposen d'una OfiMater la Cambra de Comerç de Manresa, el Gremi d'Instal·ladors i el Col·legi d'Enginyers.

Manresa Il·lumina: el futur de l'energia compartida

L'assemblea també va servir per exposar l'evolució del projecte Manresa Il·lumina, una comunitat energètica impulsada des de Bufalvent però amb vocació de créixer i estendre's a la resta de Polígons d'Activitat Econòmica Sostenibles (PAES) de la ciutat. Aquesta iniciativa promou la producció i autoconsum d'energia renovable compartida entre empreses, treballadors i, a llarg termini, fins i tot famílies i ciutadania en general.

Les primeres instal·lacions fotovoltaiques de la comunitat energètica es troben actualment en fase de legalització, amb la previsió que puguin entrar en funcionament abans de finals d'aquest any. A més de generar electricitat neta, el projecte contempla a mitjà i llarg termini la incorporació de serveis addicionals com la mobilitat elèctrica compartida o sistemes d'emmagatzematge energètic.

Una aposta de futur compartida

La jornada va estar conduïda pel president de l'associació, Bernat Ladrón de Guevara, amb intervencions del tresorer Toni Valls, el secretari Ernest Navarro i la gerent de l'associació, Montserrat Ambrós. Tots ells van posar èmfasi en la necessitat de treballar de forma col·laborativa per fer del polígon un espai més sostenible, competitiu i atractiu per a les empreses.

L'aposta per la transició energètica se situa, així, com un dels eixos centrals de la política de l'associació, que entén la descarbonització no només com una obligació ambiental, sinó també com una oportunitat per generar eficiència, estalvi i nous serveis per a les empreses del territori.