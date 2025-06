Investiguen un intent de robatori en una nau del polígon del Pont de Vilomara

Els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de robatori en una nau del polígon industrial del Pont de Vilomara que va ocórrer el passat 29 de maig. Els assaltants no van poder consumar l'acció ja que varen ser sorpresos, però quan va arribar-hi la policia ja havien fugit del lloc. No han transcendit més detalls sobre els fets ja que els Mossos mantenen la investigació oberta i han decretat el secret d'actuacions. De moment no s'ha realitzat cap detenció relacionada amb els fets.