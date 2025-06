Denuncien explotació laboral en una fruiteria-carnisseria halal de Manresa

Acció Sindical del Bages ha denunciat públicament un nou cas de precarietat laboral a Manresa. En aquest cas, es tracta d'un treballador que va estar més d'un any i mig treballant sense contracte en una fruiteria-carnisseria halal situada al carrer de les Escodines. El sindicat assegura que les condicions eren "del tot abusives": jornades laborals que en alguns casos superaven les dotze hores diàries, absència total de dies de descans durant més de tres mesos consecutius i un salari per sota del mínim legal establert.

La denúncia inclou també que el treballador no va percebre cap mena d'indemnització ni liquidació en el moment de ser acomiadat de manera sobtada i sense cap justificació formal. Tampoc se li van pagar les hores extres acumulades. Segons fonts d'Acció Sindical del Bages, l'empresa no només va vulnerar els seus drets laborals sinó que també va mantenir una actitud "humiliant" envers el treballador, amb males paraules i un tracte constantment despectiu.

Del comiat al desnonament: una situació límit

L'impacte del cas va més enllà de l'àmbit laboral. El treballador, que ja es trobava en una situació de vulnerabilitat per problemes amb el lloguer, estava vinculat a la PAHC Bages, on va rebre suport per aturar diversos intents de desnonament. Tanmateix, després de l'acomiadament, la situació es va agreujar fins al punt que ell i la seva família -en la qual hi ha menors d'edat- van acabar sent desnonats del seu domicili. Actualment, la seva situació personal i social és crítica.

Des del sindicat assenyalen aquest cas com un exemple clar de com la precarietat laboral pot derivar ràpidament en precarietat habitacional i social: "És inadmissible que empreses es lucrin amb pràctiques que condemnen famílies senceres a la pobresa i la marginació".

Sense voluntat d'arribar a cap acord

Acció Sindical del Bages ha seguit el mateix procediment que en altres casos: en primer lloc, es van posar en contacte amb l'empresa per intentar una resolució negociada. Segons expliquen, fins i tot es van celebrar reunions amb la presència d'advocats, però l'empresa s'ha mostrat "completament tancada en banda". No només van rebutjar les propostes del sindicat, sinó que tampoc van presentar cap contraoferta.

Davant d'aquesta actitud, des del sindicat han decidit fer pública la situació i iniciar una campanya de denúncia al barri. Ja s'han penjat cartells als carrers dels voltants de les Escodines explicant el cas i exigint una resposta. Fonts de l'organització afirmen que aquesta és només la primera fase d'un seguit d'accions que es podrien intensificar si l'empresa manté la seva negativa a reconèixer la relació laboral o a compensar el treballador pels drets vulnerats.

Les demandes: reconeixement i reparació

Les demandes d'Acció Sindical són clares i concretes: d'una banda, que es reconegui oficialment la relació laboral mantinguda durant un any i mig; de l'altra, que es compensi el treballador per tot aquest període de treball sense contracte, amb les hores extres impagades i sense descansos ni remuneració justa. També reclamen que s'aturin "d'una vegada per totes" les pràctiques abusives a l'establiment i que s'obrin els mecanismes de control per evitar nous casos similars.

"Volem deixar molt clar que no permetrem que aquests casos quedin impunes", asseguren. "La impunitat d'aquestes pràctiques només fa que cronificar una situació d'explotació que no pot tenir cabuda en una ciutat com Manresa".