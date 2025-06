Vaga a Stradivarius Logística els dies 25 i 26 de juny per reclamar millores salarials

El comitè d'empresa de Stradivarius Logística, amb majoria de CCOO, ha convocat dues jornades de vaga els dies 25 i 26 de juny per denunciar l'estancament en la negociació del nou conveni col·lectiu i reclamar millores salarials i laborals. La convocatòria afecta el centre logístic ubicat a Sallent, una peça clau dins de l'estructura del Grup Inditex, i arriba després de mesos de negociacions sense avenços significatius.

La decisió de convocar vaga respon al malestar creixent de la plantilla, que considera que l'empresa no està traslladant la bona situació econòmica de la marca a les condicions de les persones treballadores. Stradivarius va tancar l'exercici 2024 amb més de 2.664 milions d'euros en vendes i 616 milions de beneficis abans d'impostos, xifres que la converteixen en la marca més rendible del grup Inditex.

Tot i això, segons el comitè, la direcció s'ha negat a fer una proposta salarial que s'acosti a les demandes de la plantilla, ni a equiparar les condicions amb les d'altres centres logístics del grup, com el de Tordera o el de Zaragoza. De fet, el magatzem de Sallent ocupa actualment el segon lloc per la cua dins del grup pel que fa a remuneracions, una situació que des de la representació sindical es considera "discriminatòria i injusta".

Una reivindicació de justícia interna

Els representants sindicals denuncien que mentre el personal d'oficines ha rebut pagues per beneficis, les persones que sostenen l'operativa logística diària segueixen amb salaris baixos i condicions desiguals. "No entenem com pot ser que, sent el centre amb millors resultats, continuem sent dels pitjor pagats. Això no és només un greuge comparatiu, és un menyspreu", han afirmat fonts del comitè.

La plantilla reclama un conveni col·lectiu que reconegui l'esforç realitzat, amb una pujada salarial justa, millores en les condicions laborals i mesures que acabin amb les diferències internes dins d'Inditex. També assenyalen que, malgrat els intents de diàleg i les peticions formals, l'empresa ha mantingut una actitud tancada que ha fet inviable arribar a cap acord.

Preocupació pel futur del centre de Sallent

El comitè d'empresa també expressa la seva preocupació pel futur del centre logístic de Sallent, davant el risc que el descontentament creixent acabi afectant l'estabilitat del servei. Recorden que la implicació i el compromís de la plantilla han estat claus per a l'èxit de la marca, i que "ara és el moment de retornar aquest esforç amb unes condicions laborals dignes".

Davant la "falta de voluntat negociadora" per part de la direcció, el comitè ha decidit fer un pas endavant amb la convocatòria de la vaga, advertint que no descarten noves mobilitzacions si no es produeix un canvi de postura. La vaga del 25 i 26 de juny serà total i afecta tots els torns de treball al centre logístic de Sallent.

La protesta vol posar sobre la taula una realitat sovint invisible: el paper fonamental del personal logístic en l'èxit de les grans marques de moda, i la necessitat d'acabar amb les desigualtats internes que pateixen molts centres de treball dins dels grans grups empresarials.