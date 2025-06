La PAHC Bages porta les brigades llogateres a Sant Vicenç per denunciar abusos del lloguer

La PAHC Bages ha tornat a sortir al carrer, aquesta vegada a Sant Vicenç de Castellet, per alertar sobre la situació del mercat de lloguer a la comarca. Mitjançant les anomenades brigades llogateres, la plataforma busca detectar casos d'abús, informar els veïns i fomentar l'autoorganització popular davant l'especulació immobiliària.

Brigada llogatera a Sant Vicenç de Castellet

Acompanyats per col·lectius locals, membres de la PAHC Bages s'han desplegat aquest cap de setmana en petits grups per diferents blocs de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu era parlar directament amb les famílies llogateres, recollir testimonis i repartir materials informatius sobre els drets que les protegeixen com a inquilins.

Segons la plataforma, en aquesta brigada s'han tornat a detectar casos preocupants: des de pujades de preu "desproporcionades" fins a manca de manteniment dels pisos i pressions per abandonar els habitatges. Aquestes situacions, apunten, sovint tenen lloc en un context d'augment continuat dels preus de lloguer que dificulta cada vegada més la vida als municipis del Bages.

Denúncia reiterada a la Gestoria Roset

L'acció a Sant Vicenç s'emmarca dins una campanya sostinguda contra els abusos del mercat de lloguer. La PAHC fa mesos que manté el focus sobre la Gestoria Roset, amb seu al mateix municipi i també a Manresa. Ja el desembre de 2024, l'entitat va fer públics diversos casos que apuntaven a una pràctica consistent de desnonar famílies per oferir els pisos a un preu més alt.

El maig de 2025, la protesta va traslladar-se a Manresa, on desenes de persones es van concentrar davant la gestoria per denunciar la situació. Segons la PAHC, "s'està especulant amb les vides de les persones, i això no es pot permetre".

Una eina de resistència des dels barris

Les brigades llogateres s'han convertit en una eina clau de la lluita pel dret a l'habitatge. A diferència de les campanyes habituals, es basen en el contacte directe amb els afectats i en la construcció de xarxes de suport i solidaritat. "L'única manera de fer front a un mercat cada vegada més salvatge és organitzar-nos i defensar els nostres drets col·lectivament", afirma la plataforma.

Des de la PAHC Bages es fa una crida a la participació en properes accions i a reforçar l'organització comunitària per garantir que ningú hagi de triar entre pagar el lloguer o cobrir necessitats bàsiques. "L'habitatge no pot ser un negoci, ha de ser un dret efectiu", conclouen.