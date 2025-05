Es concentren davant una gestoria de Manresa a qui acusen de cometre «abusos de lloguer»

La PAHC Bages s'ha concentrat aquest dimarts al matí davant la Gestoria Roset de Manresa, a qui reclama que aturi el que consideren "abusos de lloguer" contra dues dones que viuen en pisos de Sant Vicenç de Castellet gestionats per aquest despatx. Segons ha explicat en un comunicat, la gestoria ha posat fi als seus contractes de lloguer "sense oferir-los cap alternativa" habitacional malgrat viure-hi des de fa més d'onze anys. Més enllà de la no renovació dels seus contractes, la plataforma assegura que, a més, la gestoria els ha continuat cobrant el lloguer cada mes amb l'augment de la renda vinculat a l'IPC. Tot plegat, en paral·lel a la interposició d'una demanda de desnonament que s'ha de fer efectiva properament.

Aquest fet ha estat denunciat per la PAHC com a "maniobra abusiva i incoherent", en un context marcat per una greu emergència habitacional. "La Laila i la Louiza han pagat més de 30.000 euros a la propietat durant tots aquests anys. Han arrelat al poble, les seves filles van a l'escola del poble, i formen part activa de la comunitat", assenyalen des de la plataforma. Les famílies afectades denuncien també les "males condicions estructurals dels pisos" i la "manca de responsabilitat" i d'inversió de la gestoria, que sistemàticament utilitza "pràctiques especulatives" per expulsar llogaters i llogar posteriorment els habitatges a preus més elevats.

Amb aquesta acció, la PAHC Bages ha exigit a la Gestoria Roset nous contractes de lloguer per a les afectades; la suspensió dels processos judicials de desnonament, i la responsabilització de la gestora pel mal estat dels habitatges i les seves pràctiques abusives.

Fruit d'aquesta pressió, s'ha arribat a un acord provisional amb uns compromisos per ambdues parts: la PAHC s'ha compromès a no emprendre noves accions de denúncia ni manifestacions mentre es treballa en la cerca d'una solució d'allotjament alternatiu dins del parc de pisos gestionats per Gestoria Rosset. Tot i així, la gestoria -que també actua com a representant legal en el procediment de desnonament- s'ha negat a suspendre temporalment el procés judicial, una negativa que, segons interpreta la PAHC, "posa en dubte" la seva voluntat real de trobar una sortida dialogada i justa per a les famílies afectades.