Fem Manresa proposa accions per revitalitzar el mercat dels pagesos de la plaça Major

El grup municipal de Fem Manresa presentarà al ple d'aquest dijous una moció amb l'objectiu de revitalitzar el mercat dels pagesos dels dissabtes a la plaça Major. Aquest mercat agrari, ubicat en un espai emblemàtic de la ciutat, acull cada dissabte al matí quatre parades: tres dedicades a productes de proximitat com verdures, embotits i ous, provinents de l'entorn de Manresa, i una quarta de fruita procedent de Lleida. Per incrementar el nombre de parades i la diversitat de productes en aquest mercat, augmentar-ne el nombre de consumidors i potenciar-lo com un punt de dinamització comercial i de relació social, Fem Manresa proposa diverses accions, com un pla de revitalització, una campanya comunicativa entre la població manresana o la complementació del mercat amb activitats culturals i familiars.

"Un mercat amb més oferta, més participat i més atractiu no només afavoriria als paradistes, sinó que també contribuiria a enfortir el conjunt del teixit comercial del barri, milloraria l'intercanvi social i la convivència, i aportaria vitalitat i activitat a un espai tan emblemàtic com la plaça Major, punt neuràlgic de la nostra ciutat”, declaren des de la candidatura.

Per revitalitzar el mercat dels dissabtes, Fem Manresa portarà al ple municipal d'aquest dijous una moció que proposa que l'Ajuntament de Manresa elabori i executi un pla de revitalització del mercat dels dissabtes a la plaça Major amb mesures destinades a fomentar la participació de nous paradistes i a donar suport als actuals, reforçant així el comerç de barri i el comerç de proximitat com a eix vertebrador de l'activitat econòmica local.

La proposició també proposa promocionar i donar a conèixer el mercat dels dissabtes entre la ciutadania, i en especial als veïns del barri, amb una campanya de comunicació específica. Fem Manresa també vol que es valori la incorporació d'activitats complementàries, com actuacions culturals, tallers o activitats familiars, els dissabtes al matí al Centre Històric, per tal d'incrementar l'atractiu del mercat i fomentar la participació ciutadana, reforçant el vincle entre comerç i comunitat.

Finalment, demana que es faci un seguiment periòdic de l'impacte de les mesures adoptades i s'implementin ajustos segons sigui necessari per garantir l'assoliment dels objectius de dignificació i dinamització del mercat.

Amb aquesta iniciativa, Fem Manresa vol contribuir a dignificar un mercat històric que forma part del patrimoni viu de la ciutat i que pot jugar un paper clau en la transformació i dinamització del Centre Històric de Manresa, i potenciar la venda de productes agroecològics de proximitat.