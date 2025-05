Fem Manresa exigeix «fiscalització i seguiment» de la nova concessió de bus a Barcelona

Tal i com va avançar NacióManresa, Monbus renovarà la concessió del servei de transport de passatgers per carretera entre Manresa i Barcelona després d'imposar-se a les altres dues empreses que hi optaven en l'avaluació inicial de la licitació per als propers cinc anys que ha fet la mesa del Departament de Territori. Ho farà a través de la seva filial La Hispano Igualadina, SL. Queda el període d'al·legacions per a què la resolució sigui ferma, però la diferència de punts que ha obtingut respecte de les altres dues candidates fa que la resolució sigui gairebé definitiva.

Davant d'aquest fet, Fem Manresa ha anunciat que presentarà una moció al ple de dijous per exigir una "fiscalització i seguiment" exhaustiu de la nova concessió per evitar i tenir eines per capgirar les deficiències en el servei que s'han detectat i denunciat durant els darrers vuit anys a càrrec de la gallega Monbus.

Fem Manresa, que titlla de “lamentable” l'atorgament del nou contracte a una empresa que ha acumulat incidències durant anys, alerta del "risc de degradació del servei" i insta la Generalitat a aplicar un sistema de fiscalització rigorós i transparent. Després de vuit anys acumulant incidències, Monbus continuarà gestionant el servei de bus gràcies a haver presentat la proposta que prometia més prestacions per un cost "aparentment" menor. Els municipalistes veuen amb "preocupació" una contractació que, “tenint en compte l'historial previ de Monbus en la gestió del servei, no s'hauria d'haver produït mai”, i alerta del "risc d'incompliments i degradació del servei". Per això, si el Govern continua endavant amb l'atorgament del nou contracte a Monbus, la candidatura defensa reclamar a la Generalitat de Catalunya un "sistema de fiscalització i seguiment" del servei de bus Manresa-Barcelona, "efectiu, transparent i continu". Per traslladar aquesta demanda al govern català com a Ajuntament i com a ciutat, Fem Manresa portarà a votació una moció al ple municipal de maig.

Segons afirmen des de la candidatura, el model de contractació que ha permès a Monbus guanyar el nou contracte de la línia Manresa-Barcelona, en què l'oferta guanyadora és la que presenta més serveis a menor cost, comporta un risc elevat d'incompliment o degradació del servei si no es disposa d'un "sistema de control rigorós i permanent". Davant d'aquesta situació, Fem Manresa veu imprescindible que la Generalitat garanteixi un "sistema robust" de seguiment i fiscalització per assegurar que es compleixen els nivells mínims de qualitat exigibles, i que les persones usuàries rebin un servei digne i adequat a les seves necessitats.

Concretament, a la moció que es presentarà al ple del dijous es proposa que aquest sistema de fiscalització sigui independent, transparent i continu i inclogui indicadors públics i regularment actualitzats sobre el compliment dels horaris, freqüències, qualitat del servei, estat dels vehicles, atenció a les persones usuàries i grau d'execució dels compromisos adquirits per l'empresa, especialment aquells que la licitació exigeix a partir d'un cert temps després de l'inici de la prestació del servei. També demana inspeccions regulars in situ, especialment en hores punta i en diferents dies de la setmana, així com auditories independents i periòdiques del servei, amb informes públics, contractades directament per la Generalitat de Catalunya, i mecanismes de participació de les persones usuàries, que permetin recollir i valorar les seves aportacions i queixes.

Al text de la moció, Fem Manresa també demana a la Generalitat que estableixi mecanismes d'avaluació periòdica del servei, i que no renunciï a la possibilitat de sancionar o rescindir el contracte en cas d'incompliments greus o reiterats per part de l'empresa Monbus.

A la vegada, des de la candidatura recorden que el servei de la línia d'autobús que connecta Manresa amb Barcelona constitueix un servei de transport públic essencial per a moltes persones de Manresa i el Bages, que es desplacen diàriament per motius laborals, acadèmics, sanitaris o personals. Per això, insisteixen que es destinin tots els recursos econòmics i humans necessaris per garantir el control del servei, fonamental per construir una mobilitat més sostenible i equitativa i per connectar adequadament la comarca amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona.