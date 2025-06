La Cambra de Comerç alerta de la pèrdua de teixit comercial a Manresa i reclama més aparcament

La Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Manresa ha expressat la seva preocupació per la pèrdua de dinamisme del teixit comercial al centre de la ciutat. El tancament recent de marques emblemàtiques i l'impacte de les obres del carrer Guimerà han generat alarma entre els comerciants, que reclamen mesures urgents per revertir aquesta tendència. La manca d'aparcaments s'identifica com un dels principals obstacles, i des de la Cambra es proposen accions concretes per millorar l'accessibilitat i fomentar la compra al comerç local.

El comerç, en un moment delicat

La Cambra de Comerç de Manresa ha fet una crida pública per alertar de l'"erosió progressiva" del teixit comercial al centre de la ciutat. La preocupació s'ha intensificat després que, en les darreres setmanes, diverses marques conegudes hagin decidit tancar els seus establiments a Manresa. Aquesta dinàmica negativa coincideix amb les obres de renovació al carrer Guimerà, el principal eix comercial del municipi, que ha vist reduïda l'afluència de vianants i, en conseqüència, de compradors.

Tot i que l'entitat entén la necessitat de les millores urbanístiques, lamenta que no s'hagin posat en marxa mesures compensatòries per pal·liar els efectes sobre el comerç. Consideren que el moment és especialment delicat, amb un sector que encara es recupera de l'impacte de la pandèmia i de l'augment dels costos estructurals.

El problema de l'aparcament al centre

Una de les principals preocupacions que assenyala la Cambra és la dificultat per aparcar a la zona comercial. Recorden que, durant la darrera campanya electoral, el govern municipal va anunciar la creació de 300 noves places d'aparcament al Centre Històric. Tanmateix, mesos després, cap dels projectes s'ha concretat, fet que genera frustració entre el sector comercial.

La proposta de crear una gran zona d'aparcament al Pont Nou, amb 800 places, és vista com una solució a llarg termini que no respon a la urgència del moment. A més, es posen en dubte les facilitats d'accés d'aquest espai amb el nucli comercial de la ciutat.

Propostes concretes per revertir la situació

Davant d'aquesta situació, la Comissió de Comerç de la Cambra ha elaborat una sèrie de propostes per facilitar l'accés al centre de la ciutat i revitalitzar l'activitat comercial:

Construcció d'un aparcament en alçada al Pont de Ferro.

Creació d'aparcaments dissuasoris a les entrades de Manresa.

Estudi per fer un aparcament al solar de la Pista Castell.

Gratuïtat dels primers 30 minuts a la zona blava o tarifa plana assequible.

Aprofitament del projecte de soterrament de FGC per fer-hi un aparcament soterrani.

Segons la Cambra, aquestes mesures contribuirien a fer més accessible el centre comercial de la ciutat, fidelitzar els compradors i estimular el consum en el comerç de proximitat.

Crida a l'acció de les administracions

La Cambra de Comerç ha volgut deixar clar que el comerç local és un pilar econòmic i social fonamental per a Manresa. Per això, reclama a les administracions que escoltin les necessitats del sector i actuïn amb celeritat. "La manca de resposta davant problemes estructurals pot tenir conseqüències irreversibles", alerten des de la institució.

L'entitat conclou que calen accions decidides i eficients per garantir la supervivència del comerç local i evitar que la ciutat perdi el seu atractiu com a centre comercial de referència a la Catalunya Central.