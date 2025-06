Mango agafa el relleu d'Inditex a l'antiga botiga d'Stradivarius del Passeig de Manresa

El local de l'antiga botiga Stradivarius al passeig Pere III de Manresa està en obres. Al lateral de la porta, un gran vinil anuncia la propera obertura d'una botiga Mango Man, per a homes, a l'establiment on fins novembre passat hi havia la marca del grup Inditex. Segons ha pogut saber NacióManresa, la marca catalana tancarà la botiga que actualment té al carrer Àngel Guimerà i la traslladarà a pocs metres, just darrere, amb l'entrada pel Passeig.

El trasllat no respon, en principi, a una estratègia de millora de la localització del comerç, ni a un tema de preu de lloguer i ni tampoc està ocasionat per les obres del carrer Àngel Guimerà. La resposta és molt més prosaica: es trasllada per una qüestió de superfície, i no només de la botiga, sinó per poder tenir un magatzem al mateix local, cosa que no té al carrer Àngel Guimerà.

Mentre que Inditex ha anat reduint la seva presència a la ciutat i actualment només manté el Zara a l'antic Olímpia del carrer Àngel Guimerà i el Bershka del passeig Pere III, a l'illa adjacent al Teatre Kursaal. Pel camí, Manresa va perdre -fa anys- marques com Massimo Dutti i Oysho, i darrerament Stradivarius i Pull & Bear.