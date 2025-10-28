El turisme al Bages creix un 30,3% al juliol i consolida un estiu de rècord en viatgers i pernoctacions

L'estiu de 2025 ha estat especialment positiu per al turisme al Bages. El nombre de viatgers s'ha incrementat un 20,9% respecte a l'any passat i les pernoctacions han crescut un 25%. El mes de juliol ha liderat aquest creixement, amb un espectacular augment del 30,3% en viatgers i del 30,5% en pernoctacions. Els establiments hotelers han estat els principals beneficiats, mentre que el turisme rural ha retrocedit lleugerament en estades i ocupació.
Un estiu de creixement generalitzat
El Bages ha viscut un estiu de clara recuperació i expansió turística, amb un increment del 20,9% en nombre de viatgers i del 25% en pernoctacions respecte al 2024. Les dades mostren un creixement equilibrat tant en hotels com en establiments de turisme rural, tot i que els primers han estat els grans impulsors d'aquest bon moment.
El mes de juliol ha estat el més intens de la temporada, amb un augment del 30,3% en viatgers i un 30,5% en pernoctacions, mentre que a l'agost el creixement ha estat més moderat, del 12% i 20,2%, respectivament. Aquesta evolució confirma la consolidació del Bages com a destinació atractiva durant tot l'estiu, especialment en el segment hoteler.
Més oferta i millor rendiment dels establiments
Pel que fa a l'oferta turística, el Bages ha ampliat un 18,3% el nombre de places obertes durant l'estiu, amb un fort increment del 36,6% en establiments hotelers. Aquesta ampliació s'ha notat especialment al juliol (+16,4%) i a l'agost (+20,3%), coincidint amb l'arribada del gruix de visitants.
Malgrat l'augment de visitants, les xifres d'ocupació s'han mantingut estables o lleugerament a la baixa, amb una reducció de 0,4 punts percentuals als hotels i de 2,2 punts al turisme rural, fet que indica un creixement de la capacitat per sobre de la demanda puntual.
Diferències entre el turisme hoteler i el rural
Les pernoctacions hoteleres han crescut un 35,7%, mentre que el turisme rural ha retrocedit un 5% en aquest indicador. Aquesta tendència també es reflecteix en l'estada mitjana (2,5 nits), que augmenta un 12,1% als hotels però cau un 21,1% al turisme rural.
En conjunt, la durada de l'estada dels visitants al Bages s'ha incrementat un 3,3%, amb un comportament especialment positiu durant el mes d'agost (+7,4%), mentre que el juliol s'ha mantingut pràcticament igual que el 2024.
Creixement tant del turisme domèstic com de l'estranger
L'augment del nombre de viatgers i de pernoctacions s'ha produït tant entre el turisme domèstic com entre l'estranger. En concret, el turisme de proximitat ha crescut un 17,3% en viatgers i un 18,5% en pernoctacions, mentre que el turisme internacional ha registrat un fort impuls del 27,7% i del 37,7%, respectivament.
L'estada mitjana del visitant domèstic s'ha mantingut estable (+1,0%), amb una durada de 2,5 nits, mentre que la dels visitants estrangers ha crescut un 7,8%, arribant a 2,6 nits de mitjana. Aquesta dada reforça el paper del Bages com a destinació atractiva per al turisme internacional de curta estada, cada vegada més present a la comarca.
Evolució dels preus i del sector laboral
El preu mitjà de comercialització de l'habitació doble en establiments hotelers ha augmentat un 3,6%, mentre que en el turisme rural s'ha observat un lleuger descens del 0,7% en el preu de les cases completes. Tot i això, el mercat ha mantingut la seva competitivitat en comparació amb altres destinacions similars.
En l'àmbit empresarial i laboral, el Bages guanya un 1,5% d'empreses del sector turístic i un 2,5% més d'ocupació. Paral·lelament, l'atur en activitats turístiques s'ha reduït un 4,3% al juliol i un 4,4% a l'agost, consolidant una tendència positiva que confirma el bon moment del sector tant en activitat com en estabilitat laboral.
Un estiu de consolidació turística al Bages
Amb aquests resultats, el Bages tanca un estiu històric en termes de visitants i pernoctacions, impulsat per la nova oferta hotelera, l'augment del turisme estranger i la millora dels indicadors econòmics del sector. Tot i el lleu descens en el turisme rural i l'estabilitat de l'ocupació, les dades apunten a una comarca en creixement sostingut, que consolida el seu potencial com a destinació de qualitat, sostenible i propera a l'entorn natural i patrimonial de Catalunya central.
El turisme al Moianès creix en viatgers però redueix les pernoctacions
El Moianès ha viscut un estiu de contrastos, amb un augment del 15,5% en el nombre de viatgers però una reducció del 7,5% en les pernoctacions respecte a l’any 2024. L’increment de visitants ha estat especialment notable al mes de juliol (+24,1%), i s’ha produït tant en establiments hotelers (+24,6%) com en turisme rural (+6,6%), mentre que l’oferta d’allotjaments s’ha mantingut pràcticament estable, amb només tres places menys que l’any anterior. Tot i aquesta bona evolució en arribades, la durada de les estades s’ha reduït un 19,9%, amb descensos similars al juliol i a l’agost. Els hotels han estat els més afectats, amb una caiguda del 31,7% en l’estada mitjana, mentre que el turisme rural ha patit un descens més moderat del 10,2%.
El turisme domèstic ha estat el principal protagonista de la temporada, amb un augment del 29,3% en viatgers, tot i registrar un lleuger descens del 1,7% en pernoctacions. En canvi, el turisme estranger ha retrocedit de manera significativa, amb una baixada del 44,4% en viatgers i del 45,3% en pernoctacions. L’estada mitjana del visitant català o estatal s’ha reduït una nit de mitjana (-24,0%), mentre que la dels turistes internacionals s’ha mantingut estable, al voltant de 2,8 nits.
Preus estables i millora laboral al sector turístic
Pel que fa als preus, el cost de l’habitació doble en establiments hotelers del Moianès s’ha mantingut pràcticament igual (+0,1%), mentre que les cases de turisme rural han incrementat els preus un 6,4% i les habitacions rurals un 2,8%. Aquesta tendència confirma una contenció en els preus hotelers i una lleugera revalorització de l’oferta rural, més alineada amb la demanda de cap de setmana i estades curtes.
En l’àmbit econòmic i laboral, el nombre d’empreses turístiques s’ha reduït lleugerament (–3,4%), però l’ocupació en el sector ha crescut un 4,9%, amb 15 treballadors més que l’estiu passat. També s’ha registrat una baixa significativa de l’atur turístic, amb un descens del 17,9% al juliol i del 16,7% a l’agost, fet que consolida el bon moment laboral del sector malgrat la moderació en l’activitat hotelera. En conjunt, el Moianès tanca l’estiu amb un balanç positiu en dinamisme i ocupació, tot i la reducció en les pernoctacions i l’estada mitjana.