Sant Benet de Bages es converteix en l'epicentre mundial de l'ecoturisme

Les instal·lacions de Món Sant Benet són des d'aquest dimecres i fins divendres l'epicentre mundial de l'ecoturisme amb la celebració del Global Ecoturism Forum 2025. S'hi reuneixen més de 50 experts internacionals i uns 300 assistents que, durant tres dies, abordaran els grans reptes del sector com el canvi climàtic, l'accessibilitat i la inclusió; el turisme regeneratiu, i la innovació tecnològica. A Catalunya es vol potenciar el turisme "conscient i responsable". "Hem de fer que el turisme dels parcs naturals, en comptes de degradar-los, els ajudi a recuperar", afirma el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal. I aplicar-ho a la resta de zones visitables del territori per avançar en sostenibilitat.
Els encarregats d'inaugurar la primera jornada han estat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, i la directora general de Turisme, Cristina Lagé, que han exposat els motius per als quals Catalunya vol avançar en matèria de sostenibilitat.
"El turisme serà sostenible i ecològic o no serà", ha assenyalat Lagé, que ha subratllat que "cal passar a l'acció" i comptar amb un sector turístic compromès amb la sostenibilitat. En declaracions als mitjans, ha explicat que el sector ha vist evolucionar el visitant de "sol i platja" per un altre de més especialitzat i "segmentat". "Tenim sort que els visitants a Catalunya són molt bons coneixedors del nostre territori (...). Coneixen perfectament els nostres parcs, la costa, la cultura i el que cal és explicar-los com visitar-ho respectant".
Al mateix temps, també defensa que s'ha de "crear normativa" i parlar amb els experts. "Hem de fer que els nostres espais, que són el nostre millor patrimoni, siguin llocs visitables; aquest és el turisme sostenible, el que farà que l'activitat creixi i que duri tota la vida".
La directora general de Turisme ha negat que les "massificacions" siguin un problema generalitzat del turisme a Catalunya i ho ha focalitzat en moments o espais concrets com algun barri de Barcelona. Ara bé, ha assenyalat que es va cap un "canvi de paradigma" en què el visitant ha de "conviure" des del respecte amb la població local. "Tenen els mateixos drets i obligacions, hi estiguis tres dies o si t'hi quedes a viure i això ho canvia tot".
Fer un turisme "més conscient" amb el respecte pel patrimoni
Després del Covid, els espais naturals han vist augmentar el nombre de visitants. "Hem de fer del problema una oportunitat", assenyala el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal. Ja hi ha experiències de visitants que "ajuden a salvar espècies" des del turisme sostenible. I aquí és on Catalunya vol avançar. "S'estan esmolant totes les eines perquè el turisme vagi sent conscient que cal mantenir els sistemes naturals i no només des dels parcs naturals, sinó a qualsevol lloc de Catalunya d'interès que pot ajudar a conscienciar el turisme perquè sigui responsable".
Davant els problemes de concentració de visitants, com podria ser les visites a la Fageda d'en Jordà (Garrotxa) a la tardor, Sargatal creu que cal abordar-ho amb la "diversificació" de l'oferta. "En comptes d'un sol itinerari amb milers de persones, mirem quantes fagedes tenim més que poden ser visitades i així baixar la pressió", detalla.
De la seva banda, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha destacat que l'estratègia d'aquest congrés passa per "potenciar el sector ecoturístic i crear xarxa" per seguir projectar-se al món. També ha remarcat que les polítiques ambientals "són transversals" i tenen per objectiu fer una societat "més resilient". Es busca, al mateix temps, avançar cap a un turisme més sostenible que contribueixi a la preservació del territori i al progrés de la societat.
Experts de renom com Anna Pollock
La ponència inaugural ha anat a càrrec de la consultora internacional Anna Pollock, fundadora de Conscious Travel. També hi participaran altres experts de renom com Arturo Crosy, pioner de l'ecoturisme a Europa i l'Amèrica Llatina. El fòrum vol ser un espai per compartir coneixement, establir aliances i generar propostes concretes a través de conferències magistrals, debats temàtics i taules rodones.
Presentació de projectes "innovadors"
El congrés acollirà la presentació de vuit projectes seleccionats entre una seixantena de candidatures. Es tracta d'iniciatives innovadores i transformadores impulsades per empreses, institucions i agents del sector que aportaran noves mirades sobre com el turisme pot ser motor de canvi positiu per al territori i les comunitats locals.
A més, els participants tindran l'oportunitat de viure els Living Labs, itineraris vivencials pels espais naturals protegits més emblemàtics de Catalunya, com la Garrotxa, el Montseny, el Cadí-Moixeró, Sant Llorenç del Munt i l'Obac o Montserrat.
La signatura d'un protocol per als càmpings
En la jornada de dijous, està previst que se signi un acord entre la Conselleria de Transició Ecològica i la Federació Catalana de Càmpings per treballar plegats en la implantació de protocols per a la gestió i millora de la biodiversitat i conservació als entorns i interior dels càmpings. Es vol que siguin uns aliats "per garantir la sostenibilitat a llarg termini".