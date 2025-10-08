El Programa de Punts d'Informació Turística fa parada a Avinyó per reforçar la xarxa del sector

Avinyó ha acollit aquest dimarts una nova sortida del Programa de Punts d'Informació Turística (PIT), una iniciativa de la Diputació de Barcelona coordinada pel Consell Comarcal del Bages. La jornada ha reunit una cinquantena de persones vinculades al sector turístic, tant de l'àmbit públic com privat, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement del territori i enfortir el treball en xarxa entre els agents turístics de la comarca.
Reforçar el coneixement i la prescripció del territori
El conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, ha destacat que "conèixer el territori és essencial per a tots aquells agents que tenen contacte directe amb els visitants". Segons Mata, les oficines de turisme fan una feina clau d'acollida, però "també ho és la capacitat de recomanació i el tracte personalitzat que poden oferir restaurants, allotjaments, comerços o equipaments culturals”. El programa PIT, ha afegit, “ens ajuda a fer del conjunt del teixit local un gran prescriptor del Bages com a destinació turística".
Descobrint Avinyó i el seu patrimoni
La jornada s'ha iniciat a l'era de Cal Verdaguer, una masia protegida com a bé cultural d'interès local al nucli antic d'Avinyó, amb un esmorzar de cafè i coca del poble. El regidor de l'Ajuntament d'Avinyó, Jonatan Caro, ha donat la benvinguda als participants i ha obert les portes de la masia, que conserva un impressionant celler. Tot seguit, s'ha presentat l'oferta turística i empresarial del municipi, posant en valor les activitats vinculades al turisme rural, cultural i enogastronòmic.
El programa ha culminat amb una visita guiada a la Torre Modernista Abadal, un dels principals atractius patrimonials d'Avinyó, a càrrec de la seva propietària, Mònica Abadal. L'edifici, situat a la plaça Major, és una joia arquitectònica de finals del segle XIX que combina estètica modernista i història familiar. La visita ha finalitzat amb un vermut musical als jardins de la torre, un espai que combina patrimoni i natura. Les visites guiades a la Torre Modernista Abadal es fan un cop al mes, amb properes sessions previstes per al 19 d'octubre i el 9 de novembre, coincidint amb la Fira dels Matiners.
Avinyó, patrimoni, història i natura
Avinyó, situat al nord del Bages i envoltat d'alzinars i pinedes a la vall de la Gavarresa, és un municipi amb una identitat marcada pel seu patrimoni històric i natural. Entre els seus principals punts d'interès hi ha Cal Verdaguer, el Pont Vell i la Torre Modernista Abadal. El poble també forma part de la Ruta del Vi DO Pla de Bages, amb dos cellers que mantenen viva la tradició vinícola local.
El municipi és conegut també per la seva vinculació amb la Segona Guerra Carlina i el Combat d'Avinyó (1848), fets que cada any es commemoren amb la Fira dels Matiners, una cita que combina divulgació històrica, cultura popular i activitats familiars. Altres atractius destacats són el Camí Ramader i el Pont d'Avinyó, que posen en valor el patrimoni material i immaterial relacionat amb la transhumància i el món rural.
El PIT, una eina per a la cohesió del sector turístic
El Programa de Punts d'Informació Turística (PIT) busca enfortir la xarxa d'agents locals que interactuen amb els visitants i que poden esdevenir prescriptors del territori. Les jornades, que s'organitzen de manera itinerant, permeten millorar la cooperació entre professionals, compartir experiències i projectar una imatge conjunta i coherent del Bages com a destinació.
Amb la sortida a Avinyó, el PIT consolida la seva aposta per la professionalització i la cohesió del sector turístic comarcal, alhora que dona visibilitat a municipis amb un gran potencial patrimonial, històric i natural.