Descobreix la Setmana del Turisme Industrial: experiències úniques per redescobrir el passat fabril del Bages

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia, juntament amb la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), impulsen una nova edició de la Setmana del Turisme Industrial. Durant deu dies, el públic podrà gaudir d'activitats immersives que permetran conèixer de prop la vida a les fàbriques, el paper de les dones en el món laboral o la petjada industrial al paisatge manresà.
L'acte inaugural serà el dijous 17 d'octubre amb el Sopar de fàbrica, una experiència que recrea l'ambient dels antics menjadors fabrils. La vetllada començarà amb una visita guiada en clau de gènere, centrada en el rol de les dones dins la indústria tèxtil, i continuarà amb un taller artesanal en què les participants elaboraran un clauer d'espardenya amb les artesanes d'Spart. El punt final serà un sopar amb carmanyola dins el museu, una proposta que combina història, gastronomia i vivència col·lectiva.
Cap de setmana amb rutes, ioga i patrimoni viu
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre concentrarà algunes de les activitats més participatives. Dissabte al matí es podrà seguir l'itinerari Paisatge industrial de Manresa, una ruta de tres quilòmetres pel torrent de Sant Ignasi i el riu Cardener, espais claus de la industrialització local.
Al mateix temps, el museu acollirà una sessió de Ioga al Museu, a càrrec de Prannah Sallent i Espai Salut, que tindrà lloc dins l'exposició de la Cinteria. La sessió combinarà postures de Hatha ioga, respiració i relaxació en un entorn patrimonial únic.
A la tarda, el Sereno de Sant Joan de Vilatorrada guiarà la visita Al cor de les fàbriques de Sant Joan de Vilatorrada, amb parada a Cal Burés i altres espais fabrils del segle XIX. Aquesta proposta permet descobrir in situ la transformació industrial del municipi i la seva influència en el creixement de la comarca.
Activitats estrella i visites a indústries històriques
Una de les activitats més esperades és el Bus a cegues!, programat per al 18 d'octubre. Aquesta experiència, organitzada per la XATIC, convidarà els participants a pujar a un autocar sense conèixer la destinació final, que només es desvetlla en arribar. El punt de sortida serà Manresa i la proposta promet sorprendre amb la descoberta d'un espai industrial emblemàtic del país.
A més, al llarg de la setmana s'obriran espais d'accés restringit o habitualment tancats al públic. El 24 d'octubre, la fàbrica Pirelli de Manresa obrirà excepcionalment les seves portes per explicar la seva història i el seu impacte econòmic i social, amb places limitades i reserves disponibles a partir del 13 d'octubre.
El 25 d'octubre, els visitants podran conèixer de prop el patrimoni industrial d'Artés, amb un recorregut guiat que posarà en valor el llegat de la indústria local. I el 26 d'octubre, la cloenda es farà a la fàbrica dels Panyos, la fàbrica de riu més antiga conservada a l'Estat, considerada una joia del patrimoni industrial català.
Patrimoni, memòria i participació
Amb aquesta programació, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil i la XATIC volen fomentar la connexió entre el patrimoni industrial i la ciutadania, posant en valor els espais que van transformar la societat catalana. La majoria d'activitats requereixen inscripció prèvia a través del web, on també es pot consultar la informació detallada i els horaris.