L'Associació Patrimoni Obert ha celebrat aquest cap de setmana seus dos primers Aplecs a Sant Amanç de Viladés (Rajadell) i Castellar (Aguilar de Segarra), amb una gran participació de públic. Les activitats, que combinen divulgació històrica, música en directe i gastronomia de proximitat, volen donar a conèixer el patrimoni cultural i natural dels municipis de l'entorn. La proposta culminarà dissabte vinent amb un tercer Aplec al barri de l'Estació d'Aguilar, on el músic Manel Camp presentarà una composició inèdita titulada La música del camí de l'aigua.
Un projecte per redescobrir el patrimoni local
Els Aplecs impulsats per Patrimoni Obert han demostrat que és possible acostar el coneixement i la cultura d'una manera participativa i atractiva. L'entitat, que es va presentar públicament la primavera passada a Fals, centra la seva activitat als municipis de Rajadell, Aguilar de Segarra, Fonollosa i Sant Mateu de Bages, amb l'objectiu de recuperar, documentar i divulgar el patrimoni material i immaterial d'aquest territori.
Les propostes d'aquest cap de setmana, a Sant Amanç de Viladés i Castellar, han aplegat centenars de persones que han pogut descobrir el valor històric i natural de cada indret a través de xerrades, concerts i tastos gastronòmics.
Música, patrimoni i tastos a Sant Amanç de Viladés
L'Aplec de Sant Amanç de Viladés (Rajadell) va obrir el programa dissabte al matí amb la participació dels divulgadors Oriol Oms (geòleg), Oriol Gasulla, Cristina Belmonte i Ernest Molins (historiadors) i Marta Lloret, tècnica en patrimoni cultural i coneguda com La Caçadora de Masies.
Les explicacions van permetre als assistents comprendre la riquesa geològica i històrica de l'entorn, abans de donar pas a la música. L'era de Cal Viladés es va convertir en escenari del sorprenent concert Udolç, amb Alba Careta i Henrio, que van reinterpretar cançons de bressol tradicionals amb un to íntim i emotiu.
El toc gastronòmic el van aportar els tastos d'hummus i garum d'El Reguer, maridats amb el vi El Sagal del celler Collbaix, que van arrodonir una jornada que va combinar coneixement, sensibilitat artística i producte local.
Teatre i música medieval a Castellar
L'endemà, diumenge, l'Aplec es va traslladar a Castellar (Aguilar de Segarra), on els protagonistes van ser els historiadors Pere Tardà i Roser Parcerisas, i el geòleg Oriol Oms, que van introduir el públic en la història medieval del lloc.
L'apartat artístic va anar a càrrec del Grup de Teatre de Fals, que va escenificar els fets de 1312, una representació que va transportar els assistents a l'època feudal. La jornada va cloure amb l'actuació de la cantautora Lídia Pujol, que va oferir un repertori inspirat en melodies i textos medievals, en sintonia amb l'entorn històric.
El tast gastronòmic va reunir arrop, formatges Muntanyola, coca de pa del forn de Fonollosa, oli de Collbaix i el vi Més que Paraules, que van fer les delícies dels participants.
L'Estació d'Aguilar, tercera parada dels Aplecs
El proper dissabte 25 d'octubre, el cicle es tancarà amb l'Aplec de l'Estació d'Aguilar de Segarra, dedicat al paper que el ferrocarril ha tingut en la història i el desenvolupament del municipi. L'acte començarà a 2/4 de 10 del matí amb la benvinguda, seguida d'una descoberta de l'entorn conduïda per Oriol Oms.
Les presentacions, centrades en la relació del ferrocarril amb el territori, aniran a càrrec de Pere Tardà (El ferrocarril al territori central), Roser Parcerisas (El barri de l'Estació) i Josep Barcons (La música del camí de l'aigua).
El moment més esperat arribarà a les 12 del migdia, amb el concert de Manel Camp, acompanyat per Jordi Molina (tenora), Lluís Ribalta (percussió) i Jordi Camp (baix). El pianista manresà estrenarà una composició creada especialment per a l'Aplec, inspirada en la riera de Rajadell i en la connexió simbòlica entre l'aigua, la música i el territori.
El tast final inclourà vermut Collbaix amb olives, fues de Fals, daus de formatge i crostons de pa, un homenatge als productes locals que clourà aquesta primera temporada d'Aplecs de Patrimoni Obert.
Una fórmula que ha vingut per quedar-se
Des de l'entitat, els organitzadors han valorat molt positivament la resposta ciutadana i ja avancen la seva voluntat de donar continuïtat als Aplecs com una fórmula estable de difusió patrimonial. Amb la combinació de coneixement, experiència sensorial i territori, Patrimoni Obert vol seguir demostrant que el patrimoni és viu i que pot esdevenir una eina per a la cohesió, la identitat i la descoberta compartida.